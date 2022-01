【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議

澳洲網球公開賽周一(17日)正式展開,男單一哥祖高域因簽證問題被澳洲當局驅逐出境,引起全球熱烈關注。日本網球名將大坂直美周日(16日)於記者會被問及對祖高域事件看法時,她以一句說話冷淡回應,更直接要求跳過問題,令人關注她與記者的關係再次變得緊張。

拉度簡奴富貴逼人出戰澳網 戴逾40萬鑽飾閃耀全場 (多圖) 【下一頁】

美籍日裔網球選手大坂直美(Naomi Osaka)去年美網衛冕失敗後,至今年才再次參加比賽,爭取衛冕澳網。大坂直美在賽後出席記者會時,有記者問她就未有接種新冠疫苗的一哥祖高域(Novak Djokovic),應否參加今年所有網球賽事時,大阪直美坦言:

「我的意見對件事有無幫助?」(Is my opinion going to help anything?)

「我會跳過這一條問題,謝謝」(I'll pass on that. Thanks, though.)