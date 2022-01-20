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【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議

環球社會熱點 08:05 2022/01/20

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澳洲網球公開賽周一（17日）正式展開，男單一哥祖高域因簽證問題被澳洲當局驅逐出境，引起全球熱烈關注。日本網球名將大坂直美周日（16日）於記者會被問及對祖高域事件看法時，她以一句說話冷淡回應，更直接要求跳過問題，令人關注她與記者的關係再次變得緊張。

拉度簡奴富貴逼人出戰澳網 戴逾40萬鑽飾閃耀全場 （多圖） 【下一頁】

美籍日裔網球選手大坂直美（Naomi Osaka）去年美網衛冕失敗後，至今年才再次參加比賽，爭取衛冕澳網。大坂直美在賽後出席記者會時，有記者問她就未有接種新冠疫苗的一哥祖高域（Novak Djokovic），應否參加今年所有網球賽事時，大阪直美坦言：

「我的意見對件事有無幫助？」（Is my opinion going to help anything？）

「我會跳過這一條問題，謝謝」（I'll pass on that. Thanks， though.）

    點擊圖片放大
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    +2

法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？ 【下一頁】

大坂直美去年曾表示大家不關心運動員心理健康，運動員被記者問及一些已經問過無數次的問題，更指自己有心理困擾，焦慮問題使她杯葛法網記者會，被主辦單位罰款。

惟大坂直美是次短短7個字的回答，卻表現出尊重及自信，反映她面對傳媒已毫不膽怯。

大坂直美周三（19日）以6：0及6：4擊敗美國網球手布倫格爾（Madison Brengle），輕鬆闖入第3圈。

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責任編輯：郭麗明

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