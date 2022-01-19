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【電動車】擬迫董事會收購SolarCity　Tesla股東入禀要求Elon Musk　償還130億美元

環球政經 19:05 2022/01/19

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據《路透社》報道，電動車生產商Tesla（TSLA）一批股東要求法院裁定該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）在2016年強迫公司董事會達成收購SolarCity的交易，並要求Elon Musk償還高130億美元，是此類裁決中史上最高要求金額。

代表股東的律師 Randy Baron表示，案件的重點是關於收購 SolarCity 是否只為了讓這家公司擺脫財務困境，還是由馬斯克精心策劃的救助計劃。另一股東代表律師 Lee Rudy 敦促法院下令Elon Musk自那以來所收到的Tesla股票，按當前價格計算，股票價值約為130億美元。這宗由多家工會基金和資產管理公司提出的訴訟中稱，Elon Musk是最大股東，當時就收購SolarCity的交易一事，對董事會大力施壓。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

Elon Musk反駁指，這筆交易10年前創建一家垂直整合公司的計劃的一部分，該公司通過利用 SolarCity 的屋頂太陽能板技術，能改變Tesla的汽車和電池能源生產和使用。

Tesla在2016年以26億美元全股票交易收購SolarCity，但自那時以來，Tesla的股價持續飆升。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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代表Elon Musk的律師之一 Evan Chesler 在聽證會上表示，這筆交易並不是一宗救助計劃，SolarCity 當時遠未破產，其財務狀況與許多高增長的科技公司類似。當時SolarCity正建立數十億美元的長期價值。他又指要求Elon Musk歸還股票的要求十分荒謬，忽視了Tesla5年來前所未有的成功。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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