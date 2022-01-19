【有相睇】趁樓價仍處高位沽貨　太古城「沙士貨」1650萬易手　帳面賺逾千萬

有業主早於2003年「沙士」低位入市，現趁樓價仍處高位，決定沽貨離場。

美聯物業錢敏義說，太古城海天花園海天閣中層E室，實用面積759平方呎，三房連套房間隔、望園景，原叫價1,730萬元，由於該座位處商場上蓋，非常方便，故獲同區換樓客垂青，終減價80萬元，以1,650萬元易手，實用呎價約21,739元。

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資料顯示，原業主於2003年7月以約290萬元購入上址，持貨逾18年，現帳面大幅獲利1,360萬元，物業期內升值約4.7倍。談到近期市況，代理說，因議價空間增加，所以刺激交投上升，而本月至今，太古城暫錄約11宗成交，其中近三日更連錄5宗成交。

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