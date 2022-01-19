【德國疫情】確診首破10萬 上周逾7成感染Omicron

德國新冠肺炎疫情在新一年持續嚴峻，單日確診首次突破10萬宗，創下新紀錄。過去一周確診中，超過7成屬Omicron變種個案。衛生部長估計，今輪疫情可能到2月中才到達頂峰，強制疫苗接種措施最快可在4月出爐。

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德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute）周三（19日）宣布，當地單日新增112,323宗確診，為當地疫情以來第一次單日超過10萬宗確診。同時，新冠死亡增加239人，累計已超11.6萬宗死亡。

當地過往7日每10萬人中，即有584.4宗新確診，當中逾7成感染Omicron變種。與前一周相比，德國過去一周每10萬人中，約3.17人為入院重症，數目輕微上升。過去7日平均新冠死亡人數為192日，上周同期為平均259人。

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德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）周二（18日）表示，預計德國今輪疫情受變種病毒Omicron影響，至2月中旬才會到頂，過後確診才會回落，更認為現時確診數字被低估，猜測真實感染人數會再多兩倍。

勞德巴赫同時表示，強制疫苗接種措施應該要提前至4月或5月展開，避免再出現新變種病毒，引發秋天再爆發另一輪疫情。

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責任編輯：吳漢培