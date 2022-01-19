【大行點睇】去年第四季盈利勝預期 野村大摩齊唱好中信証券

野村發表報告，指中信証券預告去年盈利按年升54.2%，其中經營收入及經營利潤分別按年增加40.8%及56.6%，反映單是去年第四季，經營利潤已按年大升130.6%。野村估計，主要是由於貸款撥備減少，資產管理及孖展融資收入增長所帶動。

野村給予公司目標價由25.65元升至26.93元，評級維持「買入」。

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大摩早前亦表示看好中信證券，指公司去年第四季收入符預期，而純利勝該行預期，該行預計主要受惠撥備減少，資產管理業務增長的貢獻相對較低。該行維持公司「增持」評級，目標價24.26元。

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