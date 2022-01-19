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【大行點睇】料公司能應對政府補貼降成本上升 瑞信維持睇好比亞迪

股樓投資 17:18 2022/01/19

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瑞信發表報告，指比亞迪 （01211） 管理層預計22022年銷量目標150萬輛，其中純電動車60萬輛、插電式混合動力車銷量目標90萬輛，把公司在內地新能源車市佔率提高至兩成至三成。瑞信認為，由於電池原材料價格上升，內地政府補貼減少，令公司利潤率下降。

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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比亞迪管理層表示將會推出定價較高的新產品、減少代理商現金回扣及以規模經濟降低每單位的固定成本，應對原材料價格及內地政策補貼的問題。瑞信下調比亞迪去年盈利預測，但上調今年及明年盈利預測，重申「跑贏大市」評級及目標價380元。

 

同場加映    【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

比亞迪股份（01211） 目標價 補貼 電動車 港股

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