【大行點睇】料公司能應對政府補貼降成本上升 瑞信維持睇好比亞迪

瑞信發表報告，指比亞迪 （01211） 管理層預計22022年銷量目標150萬輛，其中純電動車60萬輛、插電式混合動力車銷量目標90萬輛，把公司在內地新能源車市佔率提高至兩成至三成。瑞信認為，由於電池原材料價格上升，內地政府補貼減少，令公司利潤率下降。

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比亞迪管理層表示將會推出定價較高的新產品、減少代理商現金回扣及以規模經濟降低每單位的固定成本，應對原材料價格及內地政策補貼的問題。瑞信下調比亞迪去年盈利預測，但上調今年及明年盈利預測，重申「跑贏大市」評級及目標價380元。

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