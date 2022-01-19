【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險 阿里巴巴錄五連跌

據外媒引述知情人士報道，美國政府正審查阿里巴巴（09988）旗下阿里雲業務，主要針對阿里如何儲存美國客戶數據，包括個人資料等，以確認是否對美國國家安全構成風險。阿里股價連跌5日，今日（19日）最多跌2.3%，低見123.5元，收報124.2元，跌1.7%，成交額37.2億元。

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報導引述知情人士指出，美國商務部旗下情報與安全辦公室（Office of Intelligence and Security）正對阿里進行審查，調查重點是阿里雲如何儲存美國客戶的個人信息和知識產權數據，以及中國政府是否擁有存取這些數據的權限。另外，美國政府亦擔心中國政府是否可以對這些數據以其他方式對其進行干預。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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報道又指，美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，以降低雲業務的風險，甚至直接禁止所有美國人使用阿里雲。美國商務部發言人未有對是否存在交易審查發表評論；中國駐華盛頓大使館也未有回應。

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記者：郭秀慧