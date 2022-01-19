【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元

本港Omicron疫情再度升溫，不少人憂慮後市，藍籌屋苑嘉湖山莊最近再錄低價成交。中原地產黃海表示，不少業主態度軟化，吸引買家趁平吸納優質盤，嘉湖山莊美湖居8座中層D室，實用面積540平方呎，三房間隔，放盤半年減價逾兩成，終以516萬元沽出。

單位望景（相片由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

黃海表示，該單位去年中放盤叫價650萬元，期間多次降價，最終累減134萬元或21%，以516萬元沽出，實用呎價9,556元。他續指，上址裝修企理，景致開揚，可眺濕地公園及深圳，買家為上車客，見單位具質素，呎價不到1萬元，被吸引下即睇即買。

據了解，原業主則於1998年10月以169.3萬元一手購入單位，持貨逾23年沽出，帳面獲利346.7萬元或2倍。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機