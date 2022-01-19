  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元

股樓投資 17:13 2022/01/19

分享：

本港Omicron疫情再度升溫，不少人憂慮後市，藍籌屋苑嘉湖山莊最近再錄低價成交。中原地產黃海表示，不少業主態度軟化，吸引買家趁平吸納優質盤，嘉湖山莊美湖居8座中層D室，實用面積540平方呎，三房間隔，放盤半年減價逾兩成，終以516萬元沽出。

單位望景（相片由代理提供）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

黃海表示，該單位去年中放盤叫價650萬元，期間多次降價，最終累減134萬元或21%，以516萬元沽出，實用呎價9,556元。他續指，上址裝修企理，景致開揚，可眺濕地公園及深圳，買家為上車客，見單位具質素，呎價不到1萬元，被吸引下即睇即買。

據了解，原業主則於1998年10月以169.3萬元一手購入單位，持貨逾23年沽出，帳面獲利346.7萬元或2倍。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
2022/01/17
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】住得更近大自然！單位有空中花園仲望開揚山景　牽晴間兩房700萬沽出
2022/01/18
【有相睇】住得更近大自然！單位有空中花園仲望開揚山景　牽晴間兩房700萬沽出
【有相睇】大圍金禧花園545萬沽　創近一年新低　業主因一原因無奈平賣
2022/01/17
【有相睇】大圍金禧花園545萬沽　創近一年新低　業主因一原因無奈平賣
【有相睇】不怕隔離　堅持從美國回港賣樓　低市價6%沽沙田第一城
2022/01/18
【有相睇】不怕隔離　堅持從美國回港賣樓　低市價6%沽沙田第一城
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
2022/01/18
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買

你可能感興趣

【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
18:07 2022/01/17
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】住得更近大自然！單位有空中花園仲望開揚山景　牽晴間兩房700萬沽出
18:29 2022/01/18
【有相睇】住得更近大自然！單位有空中花園仲望開揚山景　牽晴間兩房700萬沽出
【有相睇】大圍金禧花園545萬沽　創近一年新低　業主因一原因無奈平賣
18:51 2022/01/17
【有相睇】大圍金禧花園545萬沽　創近一年新低　業主因一原因無奈平賣
私人屋苑 美湖居 嘉湖山莊 中原地產

上一篇文章

【投資部署】嘉信理財：料美國加息3至4次　看好醫療板塊

下一篇文章

獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款