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【職場熱話】新工不似預期 打工仔只做5個月想辭職 卻憂成履歷表缺憾

理財智慧 18:44 2022/01/19

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無論是學生找兼職還是已踏入社會的你，相信都有填寫履歷表的經驗吧！到底一份工要做多久才能填寫於履歷表上呢？近日便有網民於討論區分享自己對新工感到不稱心，只做了5個多月便想辭職，若然不是薪金與職級比以前更好也不願留下來，卻又擔心現在離開不能填寫履歷表上。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔自認英文差   英語主持ZOOM會議倍感壓力  怕被同事取笑猶豫應否辭職下一頁

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

有網民認為「人工多了5000，當然繼續做」、「繼續這份工亦同時尋找其他工，有機會再離開也不遲」。

亦有網民認為「寧願早點離開，待試用期過後要走就不容易了」、「不妨先把履歷表傳出去，別人對你有興趣自然會聘請你」。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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責任編輯：陸盈希

辭職 履歷表 兼職

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