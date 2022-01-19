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【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊

科技 18:59 2022/01/19

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本港企業面臨的電郵威脅風險維持於高水平並持續上升，而近期受到熱議的非同質化代幣（NFT）也成爲黑客的目標。

香港最近爆發第五波疫情，不少企業為了員工健康著想，再次切換在家工作模式（WFH）。而在家工作最需要注意的，正是網絡安全。網絡安全及創新科技公司Green Radar今（19日）發表《2021年第四季度的電郵威脅指數》。本港企業面臨的電郵威脅風險維持於高水平並持續上升，而近期受到熱議的非同質化代幣（NFT）也成爲黑客的目標。

【網絡私隱】Safari 15現Bug！洩露瀏覽數據　或暴露用戶身份

報告指出，2021年第4季的電郵威脅指數顯示為65.9分，第二及第三季分別為63分及64.6分，反映企業面臨的電郵威脅風險維持於高水平並持續上升。其中商業電郵詐騙攻擊比上季增長了36.2%。

Green Radar電郵安全監控中心統計數據顯示，最常被冒充的三大品牌與上季一樣，分別是DHL 、微軟和LinkedIn，排名第四的為亞馬遜（Amazon）。而排名第五的WeTransfer為首次登榜，據悉，WeTransfer主要用於傳輸敏感和容量大的文件，為用戶帶來便利的同時亦存在較大的私隱問題，亦因操作問題而容易導致用戶私密文件被洩露。

商業電郵詐騙攻擊比上季增長了36.2%。

報告亦披露了10款黑客常用軟件，第一位為HEUR:Exploit.OLE2；第二位是去年第十名的HEUR:Trojan-PSW.MSIL.Agensla；Trojan.HTML.Agent則由第七位升至第三位。相關軟件受黑客歡迎，民眾需多加提防。

手法迂迴降低戒心　4分鐘盜取90萬

另外，NFT熱潮有增無減，當中加密貨幣錢包的安全風險引起憂慮。從Green Radar偵測到的NFT相關案例中，用戶點撃電郵中的連結後會被帶到Twitter官方網站，再從Twitter帖文中的連結被引導至黑客設計的釣魚網站，反映現時釣魚手法更迂迴，企圖減輕用戶戒心。

黑客通常用這個方式繞過第一層閘道器（Email Gateway）偵測，在取得用戶基本信任後，要求他們於登入錢包時輸入不必要的助記詞（Recovery Phrase）。這12個助記詞是保護加密錢包的關鍵，黑客只要運用這批英文字，便可以轉化為私密金鑰（如用戶的密碼），用以控制帳戶。資料顯示，有用戶在短短4分鐘損失錢包內所有資產，合共90萬。

NFT熱潮有增無減，當中加密貨幣錢包的安全風險引起憂慮。


仿Shopify網站　精美程度達90%

與此同時，根據Green Radar SOC數據顯示，網絡釣魚仍是最常見的攻擊手法，過去半年有82%的企業遭受過釣魚攻擊，今季更偏向使用魚叉式網絡釣魚（Spear Phishing）來針對企業。

黑客會瞄准特定群體，精心製作出具說服力的電郵內容，並在電郵中附帶被感染的檔案或連結，一旦開啟，黑客便有機可乘，據SOC提供的案例，模仿Shopify的網站精美程度幾乎達90%，用家應加緊小心留意。

據SOC提供的案例，模仿Shopify的網站精美程度幾乎達90%，用家應加緊小心留意。

Green Radar高級銷售副總裁馬偉雄表示，黑客手法愈來愈精明以及更難辨識，投資者在進行交易時，需要保持高度警覺性。企業也要為員工提供培訓高防範意識的課程，建議各企業也要選擇合適的網絡安全公司，以阻隔網絡釣魚和勒索程式威脅。

【網絡安全】信息安全分析師需求增　年收入中位數達80萬港元

【網絡私隱】Safari 15現Bug！洩露瀏覽數據　或暴露用戶身份

記者：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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