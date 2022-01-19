【投資部署】嘉信理財：料美國加息3至4次　看好醫療板塊

疫情令家居電子需求上升，帶動科技股增長速度強勁。嘉信理財香港理財顧問林長傑對美股科技股維持「中性」看法。他認為科技股去年升幅「較急」，估值處於歷史較高水平，加上升勢較集中龍頭公司，但這些公司正面對反壟斷查，相比科技股，林長傑更看好醫療板塊，由於醫療技術創新有助降低成本，加上人口老化、新興市場的中產人數上升令需求增加，這些公司通常是資產負債表表現好以及有足夠的現金流，有利股票回購和併購活動，惟各國政府的醫療新政策或會限制藥品價格。

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林長傑又指去年亞洲工廠受新冠病毒影響而停工，供應鏈停滯，導致商品價值上升，同時帶動通脹，他料今年通脹仍有上升空間。不過，他觀察到碼頭貨運壓力有所改善，預計商品價格會有所回落。他預計聯儲局今年會加息3至4次，但若Omicron變種病毒對經濟沒有太大影響，通脹壓力回落。他稱要注意加息速度，如加息步伐較慢，相關對市場影響會較少。

嘉信理財香港私人客戶顧問游國義指，雖然今年經濟料有所放緩，但增長仍保持歷史高位。隨著各國央行開始逐步加息，全球股市的波動性亦可能加劇。另外，現時市場繼續關注通脹持續升溫所帶來的風險，但5年期美元通脹掉期利率等市場指標反映惡性通脹重臨的機會不大，同時各種供應相關因素亦見逐漸回穩。預計替代能源和其他綠色股票有望受益於各國的氣候和綠色能源政策，建議投資者可多考慮投資環球市場以及留意綠色投資主題。

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責任編輯：黃苑筠