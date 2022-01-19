【內房危機】行業仍在整固龍頭估值不高 中金睇好邊隻內房及物管股？

中金發表報告，認為內地1月首兩周的新樓銷售仍然低迷，估計短期內仍是底部調整，考慮到政策方向明確但實際政策落地不多，行業仍在加速出清，而龍頭企業估值不高，認為是配置龍頭內房的機會。

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中金推介買入的內房包括中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、旭輝 （00884） 、建發國際 （01908） 、越秀地產 （00123） 及碧桂園 （02007） ，同時認為與優質內房相關的物管企業值得投資，包括保利物業 （06049） 、旭輝永升服務 （01995） 、華潤萬象生活 （01209） 、中海物業 （02669） 、碧桂園服務 （06098） 及金科服務 （09666） 。

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