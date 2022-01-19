【有相睇】鐘情北區洋房環境清靜　外區租客到上水搵盤　3.4萬月租歌賦嶺

為享清靜的居住環境，有外區客搬到上水居住。美聯物業王子超說，上水歌賦嶺紅楓徑單號屋，實用面積1,315平方呎，三房一套間隔，連花園及車房，月租原叫價35,000元，終減租1,000元，以34,000元租出，實用呎租約25.8元，屬市價成交。

代理說，外區客睇樓兩日，鐘情北區低密度洋房環境清靜，所以租用上址。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，連花園及車房。

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據了解，業主於2012年2月28日以1,645.9萬元購入上述單位，以月租34,000元計，現享2.5厘的租金回報率。

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