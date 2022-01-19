【周大調富格曲@iM網欄】鏞記酒家貴賓廳 古色古香蘭亭閣

著名食府鏞記酒家可說是香港傳奇。始創於1942年，歷經戰亂及搬遷。1964年，於威靈頓街自置物業，1978年鏞記大廈落成，為中環地標之一。早於1968年，鏞記酒家已揚名海外，被美國《Fortune Magazine》選為世界十五大食府之一，曾招待不少名人、政要，有「名人食府」之稱。

好一段時間，居於香港島，久不久會到鏞記午饍。午飯時間，多會點叫皮蛋酸薑、太子撈麵及燒鵝例牌。皮蛋酸薑，看似簡單的中式前菜，亦頗費心思。平時少吃皮蛋，但鏞記的皮蛋的確做工講究，溏心皮蛋外層呈現漂亮的花紋，蛋黃呈流心狀。酸薑選用子薑，自家醃製，酸度合宜。皮蛋英文不時譯為 <Century Egg> ，外籍友人都覺得此物新奇又有趣，邊笑邊吃。太子撈麵，據說由當年酒家「太子」甘健成先生創製。先在鵝腿輕𠝹一刀，再讓鵝油慢慢流出用以拌麵。餐牌上沒有此物，每次下單點叫太子撈麵，侍應都會點頭微笑。招牌燒鵝由精選廣東黑鬃鵝炭燒而成。不時不吃，記得老闆曾介紹，燒鵝亦有季節性。燒鵝一般以清明前後一個月、重陽前後一個月為最佳月份，肉質最為上乘。

多年前曾設宴於鏞記貴賓廳蘭亭閣。貴賓廳經旁邊的專𨋢直達。由沈經理帶路，側門沉實低調，與金壁輝煌的正門成強烈對比。「蘭亭閣」一名甚優雅，令人想起東晉著名書法家王羲之的「蘭亭序」。原來，貴賓廳的概念的確來自書法家王羲之。相傳王羲之為愛鵝之人，故貴賓廳特意以他的園林住所，中國四大名亭之一的「蘭亭」命名。蘭亭閣的牆身滿布精緻的浮雕，工藝非凡。除了蘭亭之外，牆身上的浮雕亦展現多個中國名亭，包括冠熬亭、滄浪亭、醉翁亭及瑞蓮亭。環境裝修極具品味，不少飲食特輯都在此拍攝。

晚宴之中，印象最深的，要算「五福蘭亭」。「五福蘭亭」擺碟非常吸引，巨型陶瓷碟為手工藝品，於意大利特別訂製。上桌時有大量煙霧從碟內乾冰湧出，配合碟上裝置的小燈飾，視覺效果一流。賓客都忙於拍照，「相機先吃」。食物方面，「五福蘭亭」的「五福」有松子雲霧肉、石榴包、海參扣、豬心蒂及禮云河蝦。其中，松子雲霧肉為鏞記的復古名菜之一，靈感源自清朝詩人袁枚的《隨園食單》，為1999年國際美食大賞金獎菜式。五花腩用頭抽及酒醃之，先燉再煙燻，非常入味，沒有半點油膩的感覺。常聽聞膽固醇有分好壞，松子雲霧肉就是前者吧。

當年，還見甘健成先生在酒樓「巡場」，打點一切。員工服務貼心，茶壼提高少少已經有侍應前來幫忙加水，至今仍歷歷在目。 金漆招牌，實至名歸。

▲ Photo©️yungkee.com.hk

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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