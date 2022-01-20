【盈喜︱體育用品股】安踏彈高5.5%　料全年收益按年增不少於35%　安踏品牌零售收入增25%

▲ 【盈喜︱體育用品股】安踏料全年收益按年增不少於35% 安踏品牌零售收入增25％

安踏 （02020） 發盈喜，預期去年整體收益按年增長不少於35%。安踏指，若包括分佔合營公司虧損影響，預期股東應佔溢利將增長不少於45%；若不包括分佔合營公司虧損影響，預期股東應佔溢利將按年增長不少於35%。安踏今日彈高5.5%，報118.9元。

第四季，來自安踏品牌收入按年增10至20%；來自FILA的收入則按年相比錄得高單位數的正增長，所有其他品牌收益按年錄30至35%的正增長。全年計，安踏品牌全年零售收入按年增25至30%；FILA品牌收入按年增25至30%；所有其他品牌收入按年增50至55%。

安踏指，去年疫情對中國大陸零售市場影響相對下降，令安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益對比2020年全年有所反彈。

安踏表示，預期去年全年錄得淨融資收入，而2020年全年則為錄得淨融資成本；同時預料分佔合營公司虧損較2020年全年有所減少。

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