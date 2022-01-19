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澳洲免3,527簽證費3個月 吸引兩類人緩勞動力短缺

環球社會熱點 17:21 2022/01/19

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澳洲經濟受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，確診人數大增導致勞動力出現短缺。澳洲總理莫里森表示，將免除未來3個月抵達澳洲背包客或學生的630澳元（約3,527.5港元）簽證申請費用，希望吸引更多人前來，紓緩澳洲因疫情而造成的人手短缺問題。

澳洲新冠確診突破百萬宗 逾半於過去一周錄得 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）宣布，若背包客及留學生簽在未來12周入境，政府將免除他們630澳元的簽證申請費，並鼓勵他們在澳洲旅遊同時工作。莫里森呼籲有關人士，現在就前往澳洲，並從事農業、款待業及其他依賴大量勞動力的工作。

莫里森承認，Omicron引致的新一波疫情或已開始，即使現時未至亦會在未來數周內發生，醫療系統正面臨巨大壓力。惟美國疾控中心（CDC）在莫里森宣布豁免簽證費用同日，更新建議呼籲民眾避免前往澳洲等國家，指因當地確診人數正不斷上升。

澳洲至今逾54萬確診 近半於過去兩周錄得 【下一頁】

澳洲周三（19日）宣布，新增8萬宗新冠確診，周二亦錄得有77人染疫離世，創當地疫情爆發以來新高。澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，預料未來死亡人數會繼續增加。

澳洲截至周二（18日）共有5,025名患者需入院，較1個月前的759人大幅增加。隨著需要隔離人士增加，澳洲勞動力出現短缺，更進一步造成商品供應緊張阻礙經濟復甦。

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責任編輯：李俊儀

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