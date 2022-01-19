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獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機

理財智慧 17:11 2022/01/19

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新冠病毒變種病毒株Omicron在港蔓延，港府再推禁晚市堂食。過去兩年疫情期間，餐飲業一直在苦苦經營，在香港已有46年歷史、陪伴着港人成長的麥當勞，卻成功於疫市間穩守生意，更找來當紅男團MIRROR合作做推廣，引起全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮。最近ViuTV開拍的原創劇、由多位MIRROR成員如姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉主演的《季前賽》，也是由麥當勞冠名贊助。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

【企業專訪】麥當勞CEO黎韋詩領軍十年 嚴推抗疫措施 數碼轉型助攻穩生意，詳見【下一頁

掌舵香港麥當勞剛好滿10年、成香港首位土生土長女性CEO黎韋詩，她的其中一個代表作，就是於2021年2月找來男團MIRROR的成員姜濤代言麥當勞經典巨無霸餐，熱爆全城。當時麥當勞也推出「姜B餐」及「姜B卡」，更加入科技元素，於巨無霸的包裝盒上大玩擴增實境（Augmented reality）技術，顧客只要掃描包裝盒上的QR code，就可在畫面上看見立體姜濤，利用手機的拍照和錄影功能紀錄下來與朋友分享。

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「姜B餐」成功引起市場熱話，麥當勞再乘勝追擊，於2021年4月時再找來MIRROR另外兩位成員Anson Lo盧瀚霆及Edan呂爵安，聯同姜濤三子一起拍廣告短片《大姜的愛》，推廣麥當勞App，吸引一眾粉絲捧場。之後MIRROR成員於去年也多次跟麥當勞合作，去年10月底時，麥當勞更找來MIRROR全體12位成員一起拍廣告，推出期間限定的全新口味麥炸雞，並連續4星期分階段限量推出不同成員的「鏡仔卡」，及專屬顏色包裝盒，引起全城食炸雞及儲「鏡仔卡」熱潮。

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是次「鏡仔賣炸雞」宣傳有多成功？黎韋詩透露，原來這次麥當勞印了120萬張「鏡仔卡」，笑言公司「沒有對不起顧客」，她說：「整個MIRROR的宣傳，我希望做到一件事就是與民同樂。我們特地印了120萬張『鏡仔卡』，即是每六個香港人就應該有一張『鏡仔卡』，我們只是一間快餐店，為何要印那麼多張卡呢？就是希望不會出現炒賣，每個人到店舖買一個30多元的套餐，或買20多元的下午茶餐已可以獲得一張卡；而且那張卡是密封的，你打開是就會有一個小小的『Magic moment』，希望香港人可以有一些笑容及輕鬆的時刻。」殊不知，120萬張卡於活動展開的第四個星期初，已全部派發完畢，遠遠超過黎韋詩的預期，足見反應空前成功。

自去年5月MIRROR舉行演唱會後，MIRROR紅得發紫，各大品牌也爭先邀請他們拍廣告，但麥當勞早於去年初已率先找來人氣王姜濤拍廣告，更一口氣跟多位「鏡仔」合作，推出多項宣傳活動，為何當初獨具慧眼？

MIRROR仍極受廣告商歡迎 頭50個廣告開支最高品牌 26%都搵鏡仔參與，詳見【下一頁

黎韋詩表示，麥當勞一直以來也會找不同顧客喜歡的名人合作，當初她選了姜濤作代言人的原因，就是她透過2020年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中得知了姜濤。當年只有21歲的姜濤，破紀錄成最年輕《叱咤樂壇我最喜愛的男歌手》得主，其主唱的《蒙着嘴說愛你》，更成為《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲》。

「我每年也會支持1月1日舉辦的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，見到姜濤獲獎後。數天我跟自己的個人助理吃飯，整個過程她就跟我說，自己已成了姜糖，跟我說成為姜糖有多興奮，如姜濤參加《全民造星》的過程、說他的影片，也跟我說姜濤是個謙虛、勤力的男孩，同時他十分喜歡吃漢堡飽，全程也在聽着姜濤的事情。」碰巧那天下午，黎韋詩跟廣告公司開會，廣告公司的職員也跟她提到姜濤一個值得留意的藝人。

「事實上，姜濤在任何一個場合，經常提到自己愛吃麥當勞，他甚至試過在台上吃漢堡飽；他多次在訪問也說過自己很愛吃漢堡飽。同時我們也得知原來他也在跑馬地的麥當勞工作過，我覺得他可以擔任麥當勞代言人的角色，因此在2月時，我們就邀請他跟我們合作。」黎韋詩強調，麥當勞在選擇廣告代言人時十分謹慎，「我們要相信那位名人是真的喜歡吃麥當勞，因為你要讓顧客感受到那份真實性。」

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁

及至去年5月，MIRROR完成演唱會後，身價上升多倍，廣告商爭相請他們拍廣告。麥當勞成功於今年10月請來MIRROR整隊拍廣告，引發市場熱話。「我們希望可以做到的，是透過與明星的合作帶出品牌的價值，首先該明星是真的喜愛麥當勞的，你才會覺得該明星去推廣這個品牌是可信的。另外，最重要是可以為顧客帶來更佳的體驗，例如我們推出IG filter，便可加強與顧客的互動。」

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以上內容攝錄自742期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍

姜濤 疫情 Mirror 麥當勞 快餐店

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