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【職場熱話】打工仔自認英文差 英語主持ZOOM會議倍感壓力 怕被同事取笑猶豫應否辭職

理財智慧 16:59 2022/01/19

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不知道身在職場的你平日多不多需要用到英文呢？當經常要用英文時，你又會不會感到有壓力呢？近日有網民在網上「香港討論區」發文，指自己的工作最近經常要跟外國人開會並需主持會議，而樓主指自己的英文很差，因此每次開會也感到壓力非常大。

樓主指，因為最近其公司的業績差了，因此需要向外擴展市場並與外國人進行會議，而公司有時候不但要其參與會議更要他做主持，然而他指自己的英文很差，在2個鐘的會議內，他感到十分緊張並會「口窒窒」，而他的同事也會因此而嘲笑他，樓主為此事最近2個月也在練習並因而睡眠不足，於是他正考慮辭職。

【職場熱話】現職輕鬆月入3萬仍感不滿   打工仔欲轉3萬5工   卻因怕辛苦感猶豫  【下一頁

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「只要你能過到自己那一關，不要怕尷尬便可以了。」，「只要能溝通，對方能聽明白不就可以了嗎？」，也有人指，「我明白你，加油吧，你只是說不好而不是不會說。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元 【下一頁

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另有網民質疑，「你同事的英文很好嗎？應該英文愈好的人才愈不會取笑別人。」。

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責任編輯：關海儀

 

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