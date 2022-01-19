【新股IPO】電動車製造商華人運通最快年內來港上市 集資最多5億美元

引述外電報道，內地電動車製造商華人運通（Human Horizons）有意來港上市，初步計劃集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元），華人運通目前正與瑞銀及摩根士丹利洽商IPO事宜，惟目前尚在初步探討階段；預計今年內可啟動上市程序。

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根據華人運通官網資料顯示，成立於2017年的華人運通，在2019年發布超豪華智能電動汽車品牌「高合」，並於2020年宣布推出首款超跑SUV高合HiPhi X，以及在4月北京車展亮相的量產定型車高合HiPhi Z。

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記者：張以正