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【互聯網監管】發改委公布平台經濟規範意見　嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織

股市 16:56 2022/01/19

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中國發改委、市場監管總局、中央網信辦等九個部門發布《關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見》，意見提到中國平台經濟快速發展，在經濟社會發展全局中的地位和作用日益突顯。因此，要建立健全規則制度，優化平台經濟發展環境。

百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席，可見【下一頁

意見要點如下：

1）健全完善規則制度：修訂《反壟斷法》，完善數據安全法、個人信息保護法配套規則。制定出台禁止網絡不正當競爭行為的規定。細化平台企業數據處理規則。制定出台平台經濟領域價格行為規則，推動行業有序健康發展。完善金融領域監管規則體系，堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。

2）提升監管能力和水平：嚴格依法查處平台經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位和違法實施經營者集中行為。加大對出行領域平台企業非法營運行為的打擊力度。同時，強化支付領域監管，斷開支付工具與其他金融產品的不當連接，依法治理支付過程中的排他或「二選一」行為。嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和槓桿率要求。從嚴管控非必要採集數據行為，依法依規打擊黑市數據交易、大數據殺熟等數據濫用行為。

3）優化發展環境：降低平台經濟參與者經營成本；又建立有序開放的平台生態；以及加強新就業形態勞動者權益保障，落實網約配送員、網約車駕駛員等新就業形態勞動者權益保障相關政策措施。

4）增強創新發展能力：支持平台加強技術創新；支持平台企業推動數字產品與服務「走出去」；又鼓勵平台企業開展模式創新。

5）賦能經濟轉型發展：賦能製造業轉型升級；推動農業數字化轉型；提升平台消費創造能力。

6）保障措施：加強統籌協調；強化政策保障；開展試點探索，依托國家數字經濟創新發展試驗區。

早前據《新華社》報道，1月16日出版的第2期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記、國家主席習近平的文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。習近平在文章中呼籲加強對中國數字經濟的監管和治理，以防範其「不健康」發展。

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編輯：姚卓然

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