都會大學命名護理技術教學設施答謝張永銳博士慷慨捐款

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香港都會大學（都大）於1月17日命名護理教學設施為「張永銳護理技術教學專區」，以答謝張永銳博士慷慨捐款港幣500萬元，支持賽馬會健康護理學院的發展。
張永銳博士為香港執業律師，擔任多個公職貢獻社會之餘，一直積極參與都大事務，為大學發展出謀獻策。張博士於1997年獲委任為大學校董會成員，2008至2014年出任大學校董會副主席，又曾是行政委員會委員，以及大學資助及發展基金委員會的主席及聯席副主席。他目前是大學諮議會和資助及發展基金委員會的委員，為都大發展提供不少寶貴意見及指導。
多年來，張博士持續捐款支持大學不同計劃及項目，包括多次校慶活動、獎學金計劃、賽馬會校園及賽馬會健康護理學院發展計劃等，累計捐款逾港幣780萬元。他於2016年獲大學頒授榮譽工商管理博士學位，以表揚其卓越成就及對社會的貢獻。
都大校董會主席黃奕鑑對張博士過去25年來積極推動都大發展和多次慷慨捐贈，致以衷心的謝意。他表示，新校舍得以興建落成有賴熱心人士的捐助，期望未來能與各位善長繼續合作，進一步推動學生學習，發展專業及應用課程。
都大校長林群聲教授感謝張博士對都大的厚愛，並希望都大學生可以學習張博士堅毅的意志和鍥而不捨的奮鬥精神，日後為香港社會作出貢獻。
「張永銳護理技術教學專區」設於都大賽馬會健康護理學院的7樓，其真實病房的設計，以及所配備的病人模型和基本護理儀器，都能為學生營造一個臨床培訓環境作學習基礎護理技巧之用。連同新大樓內多間護理學教研室和融合普通科、精神科及中醫藥護理等的教學專區，都大致力提供一個全方位的學習環境，培育學生成為健康護理人才。
(特約)