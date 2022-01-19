都會大學命名護理技術教學設施答謝張永銳博士慷慨捐款

▲ 都大命名護理教學設施為「張永銳護理技術教學專區」，以答謝張永銳博士的慷慨捐款。

香港都會大學（都大）於1月17日命名護理教學設施為「張永銳護理技術教學專區」，以答謝張永銳博士慷慨捐款港幣500萬元，支持賽馬會健康護理學院的發展。

▲ 張永銳博士（中）與都大校長林群聲教授（左）及都大校董會主席黃奕鑑（右）合照。

張永銳博士為香港執業律師，擔任多個公職貢獻社會之餘，一直積極參與都大事務，為大學發展出謀獻策。張博士於1997年獲委任為大學校董會成員，2008至2014年出任大學校董會副主席，又曾是行政委員會委員，以及大學資助及發展基金委員會的主席及聯席副主席。他目前是大學諮議會和資助及發展基金委員會的委員，為都大發展提供不少寶貴意見及指導。



多年來，張博士持續捐款支持大學不同計劃及項目，包括多次校慶活動、獎學金計劃、賽馬會校園及賽馬會健康護理學院發展計劃等，累計捐款逾港幣780萬元。他於2016年獲大學頒授榮譽工商管理博士學位，以表揚其卓越成就及對社會的貢獻。



都大校董會主席黃奕鑑對張博士過去25年來積極推動都大發展和多次慷慨捐贈，致以衷心的謝意。他表示，新校舍得以興建落成有賴熱心人士的捐助，期望未來能與各位善長繼續合作，進一步推動學生學習，發展專業及應用課程。



都大校長林群聲教授感謝張博士對都大的厚愛，並希望都大學生可以學習張博士堅毅的意志和鍥而不捨的奮鬥精神，日後為香港社會作出貢獻。

▲ 命名的教學專區能為學生營造一個臨床培訓環境作學習基礎護理技巧之用。

「張永銳護理技術教學專區」設於都大賽馬會健康護理學院的7樓，其真實病房的設計，以及所配備的病人模型和基本護理儀器，都能為學生營造一個臨床培訓環境作學習基礎護理技巧之用。連同新大樓內多間護理學教研室和融合普通科、精神科及中醫藥護理等的教學專區，都大致力提供一個全方位的學習環境，培育學生成為健康護理人才。



(特約)