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【職場熱話】受父親提攜不斷晉升 打工仔5年升至高級經理 嘆失發展自由感困擾

理財智慧 17:01 2022/01/19

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常聽別人說在職場上識人比識字還要來得重要，不知道你又認不認同呢？近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己自畢業以來在工作上也是靠父親的幫忙及干預，自己才能在工作5年內由普通文員升至高級經理，然而最近樓主卻希望其父親能停止干涉自己，讓他能夠自由發展。

樓主經歷：

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【職場熱話】  月入3萬同事關係疏離   打工仔欲轉工升職經理  人工高2成  惟一個原因卻步不前 【下一頁

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你公司還請人嗎？」，「我想若不是你父親的原故，你可能經已被解僱了。」，也有人指，「你可以再找另一份工作啊，為什麼不找？」。

另有網民指，「其實你由一開始進公司便經已知道一定會受到你父親的干預，可是你當時並不介意，為什麼在工作了多年後才介意呢？」。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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責任編輯：關海儀

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