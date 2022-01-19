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【千手公關@iM網欄】空少事件引至新一波疫情 國泰冷處理 也是新常態？

名人薈萃 18:57 2022/01/19

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國泰空少「播毒」事件一石掀起千尺浪！原本生活逐步復常的香港再度陷入疫慌，晚市堂食再度被禁、娛樂場所再度被關閉、幼稚園及小學又再停課、更嚴厲的強檢、隔離、居家工作……市況蕭條得不像香港。市民送牛迎虎的興致、商界引頸以待的新年黃金檔期、對通關的憧憬，也隨着政府延長防疫措施至農曆年初三而頓成泡影。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

連日來，全城口誅筆伐國泰管理不善，矛頭更直指公司利用制度上的漏洞，以「客機去、貨機返」讓原是客機的機組人員豁免酒店檢疫，觸發這次第五波疫情。面對各界批評，國泰在元旦日公布「有關員工嚴重違反規定，兩人已不是國泰員工」。縱使如此，也難平眾怒。

其實，有機組人員犯規不守檢疫措施已經不是第一次，一個多月前不就是有兩位機師從德國回港染疫嗎？兩人事後稱自己在德國檢疫期間沒有外出，結果經調查後發現原來兩人去了「蒲吧」，懷疑他倆是從哪裏染病。既然已有前科，國泰的人力資源部卻好像沒有汲取之前的教訓，並沒有對機組人員回港後的檢疫行為，加強管理以減少同類事件再次發生！在對外溝通上，國泰公關應該已經身經百戰，但是事件發生後卻似乎未能掌握民情，更在事發兩星期才再發聲明，為「客機去、貨機返」的營運模式辯護。群情洶湧，相隔10天再發聲明已嫌太遲，而單靠書面聲明亦難以針對輿論逐一拆解，可謂有理說不清。

面對如此重大危機，一般公司會盡快召開記者會，由高層出來解畫、澄清不確傳聞、提出改善措施，甚至道歉。但國泰至今仍低調處理，到底是希望讓時間沖淡事情，還是另有別情呢？

國泰曾經是香港人引以為傲的品牌，但近年服務丶品牌形象及管理也大不如前。自2012年至2020年9個財政年度，因燃油對沖已累計勁蝕約300億港元。決策失誤令公司長年陷於財困，需不斷縮減人手及開支；2019年社會事件、2020年初爆發新冠疫情，成為「最後一根稻草」，幸得政府用公帑補貼，故公眾對它的期望及要求自然更高。
國泰過往為公關界寫下不少經典案例，這回涉及防疫大事，是對它的公關底子及政治智慧的一大考驗。政府揚言會追究到底，且看國泰如何招架下一輪衝擊。

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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