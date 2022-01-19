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【芯片大戰】光刻機供應商ASML第4季盈利好過預期　料今年鎖售額增2成、柏林大火不會影響出貨量

股市 16:26 2022/01/19

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【芯片大戰】光刻機供應商ASML第4季盈利好過預期　料今年鎖售額增2成、柏林大火不會影響出貨量

荷蘭半導體光刻設備廠商ASML（阿斯麥公司）（美：ASML）發布第4季業績，期內盈利約17.7億歐元（約156億港元）好於預期的15.1億歐元（約133億港元），雖然今月初ASML德國柏林廠發生火災，但ASML預計全年銷售額可增長 20%。 ASML同時宣布，2021年每股派股息5.5歐元（約48.6港元），按年增1倍。

ASML上季銷售額約50億歐元（約442億港元），略低於預期的51億歐元（約451億港元）。 ASML全年營收達186億歐元（約1643億港元），盈利59億歐元（約521億港元）。

台積電光刻機供應商ASML次季多賺38%　擴大回購至90億歐元，看【下一頁】

ASML正試圖擴大產量，其客戶包括台積電、三星、英特爾（美：INTL）等均在大力投資新產能，以試圖緩解全球半導體短缺的局面，ASML預計，第1季度銷售額為3.3億至3.5億歐元（約29億至31億港元），毛利率約49%，研發成本約7.6億歐元（約67億港元）。

對於下調首季財測的主因，ASML指，大量的快速出貨下，部分設備在經過最終測試之前就已交付給客戶，未來數季陸續確認20億歐元的收入。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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美股 艾司摩爾（ASML，美：ASML）

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