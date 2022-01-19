  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級富豪】希望助縮窄貧富懸殊問題　百萬富翁團體發聲明：加我稅啦

理財智慧 17:11 2022/01/19

分享：

疫情肆虐兩年間，全球貧富懸殊問題日益嚴重，一直都有評論要求徵收富豪稅，以圖解決富者愈富的問題。近日一個擁有100多名億萬富翁和百萬富翁，在綫上世界經濟論壇舉「virtual Davos」行期間，向政界和商界領袖發出呼籲，要求讓他們繳納更多稅款。

《路透》報道，該組織名為「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires），成員包括迪士尼繼承人艾碧姬（Abigail Disney）。他們在聲明中稱，超級富豪未有為全球經濟從疫情復蘇中作出貢獻。他們在聲明中表示：「作為百萬富翁，我們知道目前的稅收制度並不公平。雖然世界在過去兩年中經歷了巨大的苦難，疫情期間可以見到我們的財富增加了，但我們當中幾乎沒有人可以說，自己支付了應繳的稅款。」

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

《路透》去年曾報道，隨著世界進入封城狀態，全球經濟面臨二戰以來最嚴重的衰退，億萬富翁的財富卻在2020年出現驚人增長，這促使億萬富翁團體呼籲提高稅收。即使130多個國家達成協議，確保大公司會支付15%的全球最低稅率，令她們難以逃稅，但百萬富翁表示有錢人仍需要作出更多貢獻。據樂施會（Oxfam）日前發表的研究顯示，世上最富有10個人的財富已增至1.5萬億美元，即每秒增加1.5萬美元。

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

報道又引述「愛國百萬富翁」、樂施會和其他非牟利組織共同進行的研究，指出向身家超過500萬美元的人徵收累進稅，從2%開始，對億萬富翁徵收至5%，已能籌集2.52萬億美元。這些金錢已足以使全球23億人脫貧，並為生活在低收入國家的人士提供醫療保健和社會保護。

世界銀行（World Bank）去年曾發表文章，敦促各國考慮徵收財富稅，以幫助減少不平等、補充疫情而耗盡的國庫，並重新獲得社會信任。然而，除了在阿根廷和哥倫比亞以外，其他國家及地區並沒有推行任何新的徵稅計劃。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

財產稅 稅務 貧富懸殊 世界經濟論壇 疫情 Disney 富豪 經濟 世界銀行 哥倫比亞

上一篇文章

獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機

下一篇文章

【有相睇】鐘情北區洋房環境清靜　外區租客到上水搵盤　3.4萬月租歌賦嶺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款