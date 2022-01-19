【超級富豪】希望助縮窄貧富懸殊問題　百萬富翁團體發聲明：加我稅啦

疫情肆虐兩年間，全球貧富懸殊問題日益嚴重，一直都有評論要求徵收富豪稅，以圖解決富者愈富的問題。近日一個擁有100多名億萬富翁和百萬富翁，在綫上世界經濟論壇舉「virtual Davos」行期間，向政界和商界領袖發出呼籲，要求讓他們繳納更多稅款。

《路透》報道，該組織名為「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires），成員包括迪士尼繼承人艾碧姬（Abigail Disney）。他們在聲明中稱，超級富豪未有為全球經濟從疫情復蘇中作出貢獻。他們在聲明中表示：「作為百萬富翁，我們知道目前的稅收制度並不公平。雖然世界在過去兩年中經歷了巨大的苦難，疫情期間可以見到我們的財富增加了，但我們當中幾乎沒有人可以說，自己支付了應繳的稅款。」

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《路透》去年曾報道，隨著世界進入封城狀態，全球經濟面臨二戰以來最嚴重的衰退，億萬富翁的財富卻在2020年出現驚人增長，這促使億萬富翁團體呼籲提高稅收。即使130多個國家達成協議，確保大公司會支付15%的全球最低稅率，令她們難以逃稅，但百萬富翁表示有錢人仍需要作出更多貢獻。據樂施會（Oxfam）日前發表的研究顯示，世上最富有10個人的財富已增至1.5萬億美元，即每秒增加1.5萬美元。

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報道又引述「愛國百萬富翁」、樂施會和其他非牟利組織共同進行的研究，指出向身家超過500萬美元的人徵收累進稅，從2%開始，對億萬富翁徵收至5%，已能籌集2.52萬億美元。這些金錢已足以使全球23億人脫貧，並為生活在低收入國家的人士提供醫療保健和社會保護。

世界銀行（World Bank）去年曾發表文章，敦促各國考慮徵收財富稅，以幫助減少不平等、補充疫情而耗盡的國庫，並重新獲得社會信任。然而，除了在阿根廷和哥倫比亞以外，其他國家及地區並沒有推行任何新的徵稅計劃。

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