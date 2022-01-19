▲ 【2022展望】施羅德：內需仍是主要中國增長動力 看好高品質消費股、新基建和綠色投資

施羅德投資亞洲（日本除外）股票副主管及大中華股票主管盧偉良認為，中國對疫情採取零容忍策略，難以估計邊境重新開放的時間，預期消費復甦將主要由國內需求所引領，而在嚴格限制措施及疫苗接種率提高的支持下，國內疫情有望緩和，帶動消費活動回升。「假若國內消費環境改善，擁有強大品牌力量的消費公司可以提價，以將成本壓力轉嫁給消費者，因此高品質消費股有望於今年受惠。」

中國通脹是屬於結構性並會持續

盧偉良預期，各主要經濟體不會採取大規模封鎖措施，供應鏈於2022年有望改善，而受惠於全球工業正常化，生產物價通脹率或於2022年見頂，但不太可能大幅回落至較低水平，因受到長期因素（如人口老化）、脫碳成為關注焦點及世界各國繼續延長量化寬鬆措施等因素驅動，所以中國通脹是屬於結構性並會持續。

她預計，新基建和綠色投資有望成為關鍵增長領域，這與中國的政策方向一致。受惠於今年推出更利好的財政政策，傳統基建投資或會有所增加，但由於地方政府也需要跟隨國家降低債務的目標，相信這方面的投資不會大幅增長，而基於房地產市場持續去槓桿，預料房地產投資放緩趨勢或進一步持續。

雖然供應瓶頸有望在今年得到解決，但隨海外封鎖所帶來的利好因素消退，2022年的出口有可能放緩。這再次突顯了「雙循環」的重要性：中國強調在確保出口長期增長的同時，也要促進國內消費增長、實現研發的本土化、加快進口替代品的研發生產，故國內消費仍然是主要的增長動力。

盧偉良稱，去年許多熱門股票的估值從高位回落，為投資者帶來多個板塊的投資良機，現在整體市場估值穩健，並能在2022年宏觀經濟仍充滿挑戰的形勢下帶來更多的下行保護。

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