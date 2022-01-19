拉度簡奴富貴逼人出戰澳網 戴逾40萬鑽飾閃耀全場 (多圖)

澳網公開賽於周一（17日）展開，年僅19歲的英國華裔小將拉度簡奴周二（18日）以局數2比1闖入第2輪。年紀輕輕的拉度簡奴在亮相澳網公開賽時，除了球技技光四射外，身上佩戴的首飾更是「閃耀全場」，估計總值逾4萬英鎊（約42.4萬港元）。

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拉度簡奴（Emma Raducanu） 周二首度亮相澳網就有好成績，面對美國球手斯蒂芬斯（Sloane Stephens），最終以6：0、2：6及6：1，局數2比1勝出，輕鬆闖入第2輪賽事。

拉度簡奴的球技讓觀眾眼光繚亂外，一身運動打扮的她身上佩戴不少高級珠寶品牌Tiffany & Co. 首飾，英國有傳媒盤點拉度簡奴一身行頭，估計最少價值4萬英鎊（約42.4萬港元），可謂「富貴逼人」。

傳媒盤點拉度簡奴身上行頭

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據悉，拉度簡奴於去年9月與Tiffany & Co.簽署200萬英鎊（約2,120萬港元）合約成為代言人，因此她獲品牌免費贊助配飾參賽，有專家估計，仍在上學的拉度簡奴身價可能高價600萬英鎊（約6,361萬港元）。

拉度簡奴將於周四（20日）與科維尼奇（Montenegrin Danka Kovinic）對賽。

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責任編輯：郭麗明