  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拉度簡奴富貴逼人出戰澳網 戴逾40萬鑽飾閃耀全場 (多圖)

環球社會熱點 17:04 2022/01/19

分享：

澳網公開賽於周一（17日）展開，年僅19歲的英國華裔小將拉度簡奴周二（18日）以局數2比1闖入第2輪。年紀輕輕的拉度簡奴在亮相澳網公開賽時，除了球技技光四射外，身上佩戴的首飾更是「閃耀全場」，估計總值逾4萬英鎊（約42.4萬港元）。

祖高域10連冠夢碎 澳洲法院維持驅逐出境決定（第二版） 【下一頁】

拉度簡奴（Emma Raducanu） 周二首度亮相澳網就有好成績，面對美國球手斯蒂芬斯（Sloane Stephens），最終以6：0、2：6及6：1，局數2比1勝出，輕鬆闖入第2輪賽事。

拉度簡奴的球技讓觀眾眼光繚亂外，一身運動打扮的她身上佩戴不少高級珠寶品牌Tiffany & Co. 首飾，英國有傳媒盤點拉度簡奴一身行頭，估計最少價值4萬英鎊（約42.4萬港元），可謂「富貴逼人」。

傳媒盤點拉度簡奴身上行頭

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據悉，拉度簡奴於去年9月與Tiffany & Co.簽署200萬英鎊（約2,120萬港元）合約成為代言人，因此她獲品牌免費贊助配飾參賽，有專家估計，仍在上學的拉度簡奴身價可能高價600萬英鎊（約6,361萬港元）。

拉度簡奴將於周四（20日）與科維尼奇（Montenegrin Danka Kovinic）對賽。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」
今日
過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」
【俄羅斯疫情】患者隔離時間照減半 未來或日增10萬確診
今日
【俄羅斯疫情】患者隔離時間照減半 未來或日增10萬確診
【新冠疫苗】世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體
今日
【新冠疫苗】世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
今日
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
約翰遜哀聲再為派對門致歉 黨友將發起不信任動議
今日
約翰遜哀聲再為派對門致歉 黨友將發起不信任動議

你可能感興趣

過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」
今日 15:09
過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」
【俄羅斯疫情】患者隔離時間照減半 未來或日增10萬確診
今日 14:35
【俄羅斯疫情】患者隔離時間照減半 未來或日增10萬確診
【新冠疫苗】世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體
今日 14:04
【新冠疫苗】世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體
運動 珠寶 澳洲 澳洲網球公開賽 網球 運動

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款