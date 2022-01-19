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【六合彩】馬會：六合彩明日起每周攪珠一次 逢星期四進行 1.05億頭獎明日攪珠

理財智慧 15:10 2022/01/19

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馬會表示，因應新冠疫情最新情況，由明天（20日）起，安排六合彩每逢星期四攪珠一次，直至另行通知。 至於明日舉行的六合彩攪珠，估計頭獎高達1.05億元。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

馬會公布，因應新型冠狀病毒疫情的最新情況，以及為避免人群聚集可能造成的公共衞生風險，該會決定由明日起，安排六合彩每周攪珠一次。在新安排下，將會逢星期四攪珠，下月3日賽馬日除外。

明日舉行的六合彩攪珠，估計頭獎基金高達1.05億元。如該期攪珠有一注或以上中頭獎，隨後一期攪珠將於下周四（27日）舉行；如該期攪珠只有半注或無人中頭獎，隨後一期攪珠則會順延至2月5日新春金多寶舉行。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

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責任編輯：龍紀瑩

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