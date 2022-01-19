【職場熱話】 辭職前做好交接工作 舊同事仍持續發訊息拍片問工作 打工仔感無奈欲直接封鎖

不知道大家有沒有試過在辭職後還是被舊公司同事詢問工作事宜的經歷呢？近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己明明經已辭職了半個月，並早已做好交接工作，然而那一位新同事不但會發訊息更會拍片向樓主詢問工作上的事情，他因而感到煩惱並向網民詢問該幫他好還是直接封鎖他才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 他的事關你甚麼事呢？」，「先叫他付費，然後你再教他吧！」，也有人指，「 我轉了新工快將一年，但舊公司還是會經常找我。」，「辭了職就不用管了。」。

另有網民指，「 不用管他，我以前也面對過這樣的情況，只要扮看不見不回覆便可以了。」，「 真的無聊有空才回覆他吧，難道要把自己的工作放下來先幫你嗎？」。

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責任編輯：關海儀