【天價收入】福布斯揭露去年十大最賺錢YouTuber 榜首主播橫掃4.2億港元

美國《福布斯》雜誌（Forbes），近日公布了2021年全球十大最高收入的YouTuber主播名單，每個入榜名單的收入都至少達到1,500萬美元（約1.2億港元）。排於名單首名的搞笑主播MrBeast，擁有8,840萬位訂閱者，去年底他因翻拍《魷魚遊戲》真人版遊戲再度成為話題，單是這條影片的觀看次數已超過2億次，他去年總收入估計更高達5,400萬美元（約4.2億港元）。

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MrBeast的收入程度，已足以進入2020年《福布斯》名人榜100強的前40名，高於Billie Eilish、Kim Kardashian、Angelina Jolie甚至是BTS等名人。2020年《福布斯》名人榜100強的入場門欖為3,500萬美元（約2.7億港元），去年十大YouTuber主播第2名的Jake Paul及第3名的Markiplier，收入已分別達4,500萬美元（約3.5億港元）及3,800萬美元（約2.9億港元），足以進入名人榜100強。

至於由第4名至第10名的名單，順次分別為Rhett & Link（3,000萬美元，約2.3億港元）、Unspeakable（2,850 萬美元，約2.2億港元）、Nastya（2,800 萬美元，約2.1億港元）、Ryan Kaj（2,700 萬美元，約2.1億港元）、Dude Perfect（2,000 萬美元，約1.5億港元）、Logan Paul（1,800萬美元，約1.4億港元）、Preston Arsement（1,600 萬美元，約1.2億港元）。

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《福布斯》指出，總體來說，YouTuber於去年的年度收入約為3億美元（約23.4億港元），金額紀錄再創新高，較前一年增長了40%，這主要受惠於YouTube頻道的觀看次數持續增加，以及影片廣告收入保持增長所致。星級主播往往都擁有個人品牌產品，並會涉足Twitch、Snap、Facebook、Podcast等平台，甚至是推出NFT（非同質化代幣），以進一步賺取額外收入。

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責任編輯：嚴浩文

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