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【數碼轉型】Google香港夥貿發局推出口營商計劃 助本港中小型出口商實現數碼轉型

理財智慧 15:10 2022/01/19

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Google 香港今日發表《智慧數碼城市－出口營商新視角》報告，宣布與香港貿發局合作推出「Google 出口營商計劃」，以支援本地中小型出口商在數碼技能需要。而研究報告顯示，68% 受訪出口商計劃於 2022 年增加在數碼科技方面的投資。

配合 Google 香港的「智慧數碼城市」項目，Google香港與貿發局合作推出「Google 出口營商計劃」，目標是幫助本港中小型出口商提升數碼技能，計劃會為參與的中小企業提供各數碼應用教學、免費諮詢及優惠，

計劃包括：由Google提供的 Google Ads廣告金及Google Workspace雲端工作平台優惠，幫助中小型出口商提升數碼營銷方案成效及營運效益；由 SHOPLINE 提供的市場洞察分析及電子商貿優惠，協助中小型出口商構建銷售網站，同時加強推廣活動及電子商貿效益。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

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《智慧數碼城市－出口營商新視角》報告指，疫情期間香港出口商的出口收入佔公司總收入比率由26%增至35%，上升9個百分點。出口貿易有助本地經濟復甦，68%受訪中小型出口商表示正計劃拓展新市場，其中62%認為東南亞市場甚具吸引力。

此外，港出口商主要障礙方面，市場營銷佔28%，企業在政策及規例及業務營運佔19%，以及拓展海外市場佔18%，而中小型出口商遇到障礙的機會較大型企業為高。

Google、Temasek 及Bain 進行的另一項研究《e-Conomy SEA 2021》顯示，東南亞現時有3.5億數碼消費者曾在網上購物至少一次，進一步推動其互聯網經濟發展，去年東南亞的商品成交金額（Gross Merchandise Value）達170億美元，預計2025年將可達360億美元。對出口商而言，加強數碼技能是為未來業務作好準備的重要一環。

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責任編輯：龍紀瑩

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