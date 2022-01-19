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【有相睇】蝕讓之城竟誕獲利成交　上水天巒劈價300萬沽　業主仍有錢賺

股樓投資 16:12 2022/01/19

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新地（00016）旗下上水洋房項目天巒，向來有「蝕讓之城」之稱，因時不時錄得蝕讓買賣，但新近錄得一宗賺錢成交。

美聯物業王子超說，天巒日內瓦大道東雙號洋房，實用面積3,003平方呎，四房三廳間隔，望翠綠園景，連車位，業主原叫價5,800萬元，終減價300萬元，以5,500萬元易手，實用呎價約18,315元。

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同場加映【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

從代理提供的相片可見，單位內籠仍然新淨。據悉，原業主於2013年9月以5,000萬元買入上址，持貨至今8年多，現帳面獲利500萬元，物業期內升值10%。

同場加映【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 私人屋苑 天巒 美聯物業

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