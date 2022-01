【ET講股通】孫運喜：雙殺（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日先升後回,恒生指數今早高開後早段曾反覆升最多173點,其後升幅收窄,一度轉跌。恒生指數現臨近尾市跌約45點,報24067點;科指跌1.2%,報5632點。阿里巴巴 (09988) 、美團 (03690) 跌逾1%;騰訊 (00700) 靠穩升0.1%。《iMoney》主編孫運喜(Ricky)今日下午3時45分,為你分析港股形勢。

Time code

00:31 - 港股今日市況速覽

01:30 - 內房股造好撐市 科技、汽車股回軟

02:47 - 恒指有機會下試23976點、23800點

03:54 - 十年期債息上升至2年新高 不利港股後市

05:23 - 加息憂慮未減 美股大幅下跌

06:34 - 納指走勢弱 或開始正式整固

07:44 - 高盛業績遜預期股價回吐 美銀股轉弱向下走

08:48 - 美股開局為6年最差 股債雙殺不利港股

09:26 - 港股未受累大跌原因一:恒指已提早下跌、估值低

09:42 - 港股未受累大跌原因二:內地人行放寬貨幣政策穩市

10:29 - 恒指向下形勢未扭轉

11:10 - 觀眾問股:比亞迪 (01211) vs 吉利 (00175) 選哪隻?哪個形勢較理想?

15:11 - 觀眾問股:滙豐 (00005) vs 中銀香港 (02388) vs 恒生銀行 (00011) 點揀?哪隻技術走勢最好?

23:41 - 觀眾問股:復星 (00656) vs 藥明生物 (02269) 哪隻走勢較好?

29:21 - 觀眾問股:中交建 (01800) 走勢如何?可否持有?

32:12 - 觀眾問股:申洲國際 (02313) 短綫走勢點睇?

33:52 - 觀眾問股:GX中國汽車 (02845) 168元買入守到甚麼位要走?汽車股走勢已轉弱?

35:53 - 港股收市市況速報 恒指短綫偏淡有機會再向下走

37:17 - 潛力股推介:鞍鋼 (00347)

立即登入:https://video.hket.com/video/3159463

有股票疑難,歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問;或在本節目留言區講低你的問題。

******

恒指全日收報24127點,升15點,大市成交1,149億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示,一如昨日預測,恒指向下測試50天綫支持。內房股造好,碧桂園服務 (06098) 升8.4%,碧桂園 (02007) 升8.3%,中海外 (00688) 升4.9%。藥明生物 (02269) 跌2.6%,比亞迪 (01211) 跌3%,舜宇 (02382) 跌3%。

資產價格「雙殺」:

一、美債受壓,10年債息升至1.88厘的兩年新高,不利其他資產。債息向上,主因市場對儲局加息的憂慮加深,摩通CEO估今年或加息6至7次,另有市場人士指3月加息幅度將達0.5厘,甚至估加息時間提前至1月。美債新年開局為30年來最差。

二、美股捱沽,納指昨晚正式失守200天綫,較高位回落約1成。高盛業績令市場失望,銀行股呈弱勢,拖累道指大跌。美股新年開局為2016年以來最差。

隔晚美股表現糟糕,惟港股未受太受影響,主因早已提前下跌,恒生科指更較高位腰斬,另與內地貨幣政策轉趨寬鬆有關。展望後市,偏弱趨勢未改,短綫料向下逼近保歷加通道中軸及回補上升裂口底部。

潛力股可留意鞍鋼 (00357) ,股價升1.8%至3.87元,走勢形成頭肩底雛型,逼近頸線。

【「ET講股通」問股環節,包括︰比亞迪、滙豐、中銀、恒生、復星國際、藥明生物、中交建、申洲國際、GX中國電車︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊,但不能保證絕對無誤;資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,《香港經濟日報集團》概不負責。同時,節目內容僅作參考,並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議/推薦。投資涉及風險,閣下在作出投資決定時,務請運用個人獨立思考能力;如因節目內容/相關建議招致損失,概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見,並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*【ET財智Talk】今年買股好過買樓? 紀惠湯文亮分析美國加息對港樓影響*【按此睇片-附time code】