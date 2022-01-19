【ET講股通】孫運喜：雙殺（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日先升後回，恒生指數今早高開後早段曾反覆升最多173點，其後升幅收窄，一度轉跌。恒生指數現臨近尾市跌約45點，報24067點；科指跌1.2%，報5632點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日下午3時45分，為你分析港股形勢。

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00：31 - 港股今日市況速覽

01：30 - 內房股造好撐市 科技、汽車股回軟

02：47 - 恒指有機會下試23976點、23800點

03：54 - 十年期債息上升至2年新高 不利港股後市

05：23 - 加息憂慮未減 美股大幅下跌

06：34 - 納指走勢弱 或開始正式整固

07：44 - 高盛業績遜預期股價回吐 美銀股轉弱向下走

08：48 - 美股開局為6年最差 股債雙殺不利港股

09：26 - 港股未受累大跌原因一：恒指已提早下跌、估值低

09：42 - 港股未受累大跌原因二：內地人行放寬貨幣政策穩市

10：29 - 恒指向下形勢未扭轉

11：10 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） vs 吉利 （00175） 選哪隻？哪個形勢較理想？

15：11 - 觀眾問股：滙豐 （00005） vs 中銀香港 （02388） vs 恒生銀行 （00011） 點揀？哪隻技術走勢最好？

23：41 - 觀眾問股：復星 （00656） vs 藥明生物 （02269） 哪隻走勢較好？

29：21 - 觀眾問股：中交建 （01800） 走勢如何？可否持有？

32：12 - 觀眾問股：申洲國際 （02313） 短綫走勢點睇？

33：52 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 168元買入守到甚麼位要走？汽車股走勢已轉弱？

35：53 - 港股收市市況速報 恒指短綫偏淡有機會再向下走

37：17 - 潛力股推介：鞍鋼 （00347）

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恒指全日收報24127點，升15點，大市成交1,149億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，一如昨日預測，恒指向下測試50天綫支持。內房股造好，碧桂園服務 （06098） 升8.4%，碧桂園 （02007） 升8.3%，中海外 （00688） 升4.9%。藥明生物 （02269） 跌2.6%，比亞迪 （01211） 跌3%，舜宇 （02382） 跌3%。

資產價格「雙殺」：

一、美債受壓，10年債息升至1.88厘的兩年新高，不利其他資產。債息向上，主因市場對儲局加息的憂慮加深，摩通CEO估今年或加息6至7次，另有市場人士指3月加息幅度將達0.5厘，甚至估加息時間提前至1月。美債新年開局為30年來最差。

二、美股捱沽，納指昨晚正式失守200天綫，較高位回落約1成。高盛業績令市場失望，銀行股呈弱勢，拖累道指大跌。美股新年開局為2016年以來最差。

隔晚美股表現糟糕，惟港股未受太受影響，主因早已提前下跌，恒生科指更較高位腰斬，另與內地貨幣政策轉趨寬鬆有關。展望後市，偏弱趨勢未改，短綫料向下逼近保歷加通道中軸及回補上升裂口底部。

潛力股可留意鞍鋼 （00357） ，股價升1.8%至3.87元，走勢形成頭肩底雛型，逼近頸線。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、滙豐、中銀、恒生、復星國際、藥明生物、中交建、申洲國際、GX中國電車︰立即觀看】

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