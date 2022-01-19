【疫苗接種】兩新增疫苗接種中心1月26日投入服務 周四起接受預約

新一波疫情持續，不少市民趕在農曆年前接種疫苗，政府宣布，中山紀念公園體育館、界限街體育館的社區疫苗接種中心本月26日起免費為市民接種復必泰疫苗。市民周四（20日）起可預約。

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政府指，已在接種點增加接種間或人手，以及增加社區疫苗接種中心至14間。現時接種能力較月初增加77%，達每月177萬劑，即每日接近六萬劑。

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此外，所有社區疫苗接種中心本月31日至下月2日農曆新年期間休息。兩間設於私家醫院的接種中心於農曆年初三，即下月3日繼續休息，其餘社區疫苗接種中心當日照常提供服務。

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除了社區疫苗接種中心，醫院管理局25間普通科門診診所、13間公立醫院的新冠疫苗接種站、衞生署15間長者健康中心免費為合資格市民接種新冠疫苗。

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當局又指，也可到提供科興疫苗接種服務的逾千個私家醫生或診所、參與復必泰疫苗接種先導計劃私營醫護機構的31個服務地點，以及兩個流動接種站免費接種新冠疫苗。

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記者：陳詠妍