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【晚市禁堂食】戶戶送：食肆對餐飲業前景感到悲觀　本季整體餐廳信心大跌四成至27%

Hot Talk 15:12 2022/01/19

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【晚市禁堂食】戶戶送：食肆對餐飲業前景感到悲觀　本季整體餐廳信心大跌四成至27%

戶戶送Deliveroo公布2021年第四季「餐廳信心指數」調查的結果，指政府在1月7日實施新的堂食限制，食肆於晚上6時後只能提供外賣，受訪餐廳都對餐飲業前景感到悲觀，基於農曆新年及其他日子的營業時間亦須作調整，大部分餐廳對經濟及餐飲業的情況失去信心，導致本季整體餐廳信心佔比由上季的67%大幅下跌4成至27%。

上季餐廳堂食及外賣收入並無顯著變化

戶戶送指，農曆新年本應有望帶動本港餐廳的營業額上升，但隨新一波疫情爆發，確診病例的增加已重挫餐飲業的期望，僅26%受訪餐廳對該期間的堂食收入有信心。

滙豐發警示：香港檢疫政策成主要營運風險【下一頁】

調查發現，第四季餐廳收入大致持平，但行業來季將充滿挑戰，就第四季利潤而言，38%受訪餐廳錄得輕微升幅，3%表示大幅增加，24%則維持不變；堂食及外賣收入並無顯著變化，而與與前一年的聖誕假期相比，大部分食肆的收入持平或有所下跌，無法從佳節受惠。

戶戶送：堂食禁令及座位限制令食肆再陷困境

73%受訪餐廳對2022年第一季的經濟及餐飲業情況不甚樂觀，而於上一季調查問及對第四季的預期時，有關數字分別為35%及33%。
 
戶戶送香港區總經理許志賢表示，業界去年渴求復甦，但新一年實施的堂食禁令及座位限制卻令食肆再陷困境。

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疫情 外賣 營業額 餐飲 Deliveroo 農曆新年

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