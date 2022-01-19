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永達汽車3669發盈喜上衝乏力　4S股黃金時期已過？

股市 15:12 2022/01/19

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永達汽車 （03669） 發盈喜後股價上衝乏力，一度上衝半成後倒跌近1%，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）憂未來電動車盛行下，汽車股競爭更大，4S股黃金時機已過？想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**【按此－附time code】

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24：37 - 濠賭股短期炒波幅 炒疫情復甦、估值修復
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29：44 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價可否買入？
31：10 - 觀眾問股：濠賭股未來有機會要提供戒賭服務？
31：41 - 觀眾問股：中交建 （01800） 有機會再升？中短？目標看多少？
32：50 - 觀眾問股：哈爾濱電氣 （01133） 點睇？
34：50 - 觀眾問股：內需股點揀？蒙牛 （02319） vs 旺旺 （00151） vs 康師傅 （00322）
36：32 - 觀眾問股：李寧 （02331） 現價適合入貨？上望多少？
37：40 - 觀眾問股：雅生活服務 （03319） 前景點睇？14.4元買入點操作？
40：38 - 港股開市早段市況速報
40：52 - 消息股速報：普拉達 （01913） 、佐丹奴 （00709） 、中國鐵建 （01186） 、藥明康德 （02359） 、中國光大銀行 （06818） 、永達汽車 （03669） 、建滔 （00148） 、建滔積層板 （01888）
42：34 - 觀眾問股：建滔 （00148） vs 建滔積層板 （01888） 哪隻較受惠行業前景？
44：49 - 觀眾問股：佐丹奴 （00709） 發盈喜可否冷吼追入？
46：14 - 觀眾問股：永達汽車 （03669） 發盈喜 12元買入可否返家鄉？
47：40 - 電動車競爭大　4S股黃金時機已過
48：43 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 119元買入現價可否再追入？前景點睇？
50：11 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 現價可買入？
52：06 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 未有貨甚麼價位可買入？
53：13 - 觀眾問股：三星環球半導體 （03132） 可否買入？半導體行業前景如何？
54：25 - 半導體股短綫可炒業績 第一、二季後要小心
55：23 - 觀眾問股：商湯 （00020） 6.6元撈貨走不走？
56：42 - 財經日誌提提你

 

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