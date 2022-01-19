《宏利亞洲康健調查》：五分一港人認為疫情不會完結　九成人希望加深認識「新冠肺炎後遺症」

最新《宏利亞洲康健調查》發現，大部分港人預期新冠肺炎疫情至少持續多一年，普遍對個人財務及健康狀況有所憂慮，同時希望進一步了解「新冠肺炎後遺症」以及增購保險。

調查研究於八個亞洲市場進行，共訪問超過8,000人。在1,000名受訪港人當中，59%認為新冠肺炎至少會持續多12個月，有五分一人甚至認為疫情不會完結。調查發現，儘管市民普遍對新冠肺炎疫情及其對社會的影響感到憂慮，但對「新冠肺炎後遺症」卻明顯缺乏了解，僅15%熟悉有關症狀，而亞洲區平均水平達35%。

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根據世界衞生組織的數據，約四分一曾感染新冠病毒的患者表示，其症狀持續至少一個月，而有一成在染疫12週後仍感不適。這症狀一般稱為「新冠肺炎後遺症」，並可嚴重影響患者重新投入日常工作或社交的能力。

「新冠肺炎後遺症」與季節性流感的症狀有所相似，然而大部分港人仍未充分了解其潛在的長遠影響，有三分二更坦承在受訪前從未聽說過該症狀。

在受訪時了解「新冠肺炎後遺症」後，86%受訪者表示對此開始擔憂，九成受訪者渴望加深了解該症狀。對56%受訪者而言，首要考慮是如何預防「新冠肺炎後遺症」，46%港人想進一步了解疫苗對預防「新冠肺炎後遺症」的效用。另有44%受訪者表示，其一重大議題是有何醫療護理支援可助應對該症狀，逾三分一人希望了解保險可如何幫助應對。

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疫情其中一樣較明顯的影響，就是港人自覺健康水平有所下降，尤其是體能健康。僅45%受訪者表示自己體能健康良好，較2020年的55%有所下降，比例亦為亞洲區內最低（平均為66%）。 32%受訪者表示在疫情期間較以往多做運動。整體而言，64%港人認為定期運動有助提高免疫力、56%人則認為可提升精神健康，56%受訪者主要透過步行或遠足做運動。

然而，港人對自身精神健康的評估稍微下跌，僅47%表示良好，而2020年則有49%。 58%受訪者表示，過去六個月曾出現精神健康方面的狀況，例如非常疲倦、精力不足或有睡眠問題。

另外，新冠肺炎疫情繼續推動港人對保險的需求，務求藉此加強健康及財務管理，雖有35%受訪者表示，憂慮本地經濟需要更長時間才能復甦。 47%則表示自疫情爆發後，保險對他們的重要性有所提高。以人壽保險而言，香港的保險密度及滲透度已位列全球榜首。然而購買新的保險或增購保險的意欲仍然強勁，65%表示計劃在未來12個月購買保險產品，大家最想購買的保障包括危疾醫療保險、儲蓄保險及住院保險。

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