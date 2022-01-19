受惠國策內需股受捧　蒙牛2319 vs 旺旺151 vs 康師傅322哪隻首選？

受惠國策因通漲具加價概念，內需食品股蒙牛（02319）、旺旺（00151）及康師傅（00322）料同樣受惠。旺旺股價自去年十月不斷上升，目前在估值較高的情況下仍可買入？乳品股蒙牛股價過去三日回調，今早收市微跌不足 1%，是否買入時機？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**【按此－附time code】

Time code

00:27 - 港股今日焦點速覽

01:09 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:38 - 亞太股市早段市況速報

02:56 - 美股踏入業績期 債息會升到甚麼水平？納指跌、科技股

繼續弱勢？

05:46 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06:49 - 港股連跌3日 債息對恒指影響不大

08:28 - 內地貨幣政策放寬 中資股受惠國策做估值修復

09:08 - 預測恒指做估值修復 重要支持位在哪？

10:13 - 港股跌市是買貨時機？

11:00 - 京東（09618）成為Shopify（SHOP.US）首個中國戰略伙

伴 京東前景點睇？短期可留意？

14:13 - 發改委會推促消費政策、高盛看淡 內需股前景分析

16:35 - 內需股股值修整不看淡 睇好海爾智家（06690）

18:18 - 內需股今年炒三大因素

18:40 - 體育用品股造好 疫情緩和、加價因素可否利好？

20:23 - 體育股策略分析：李寧（02331）等業績後股價才有力好

轉

21:26 - 博彩法再有修改 對濠賭股影響多大？

23:22 - 濠賭股營運模式有改變 存在政策風險

24:37 - 濠賭股短期炒波幅 炒疫情復甦、估值修復

25:03 - 港股開市前市況速報

25:27 - ET個股推介：龍源電力（00916）

29:19 - 港股開市初段市況速報

29:44 - 觀眾問股：中國建材（03323）現價可否買入？

31:10 - 觀眾問股：濠賭股未來有機會要提供戒賭服務？

31:41 - 觀眾問股：中交建（01800）有機會再升？中短?目標看多

少？

32:50 - 觀眾問股：哈爾濱電氣（01133）點睇？

34:50 - 觀眾問股：內需股點揀？蒙牛（02319）vs 旺旺（00151

）vs 康師傅（00322）

36:32 - 觀眾問股：李寧（02331）現價適合入貨？上望多少？

37:40 - 觀眾問股：雅生活服務（03319）前景點睇？14.4元買入

點操作？

40:38 - 港股開市早段市況速報

40:52 - 消息股速報：普拉達（01913）、佐丹奴（00709）、中國

鐵建（01186）、藥明康德（02359）、中國光大銀行（06818）、

永達汽車（03669）、建滔（00148）、建滔積層板（01888）

42:34 - 觀眾問股：建滔（00148）vs 建滔積層板（01888）哪隻

較受惠行業前景？

44:49 - 觀眾問股：佐丹奴（00709）發盈喜可否冷吼追入？

46:14 - 觀眾問股：永達汽車（03669）發盈喜 12元買入可否返家

鄉？

47:40 - 電動車競爭大 4S股黃金時機已過

48:43 - 觀眾問股：藥明康德（02359）119元買入現價可否再追入

？前景點睇？

50:11 - 觀眾問股：中集安瑞科（03899）現價可買入？

52:06 - 觀眾問股：光大環境（00257）未有貨甚麼價位可買入？

53:13 - 觀眾問股：三星環球半導體（03132）可否買入？半導體

行業前景如何？

54:25 - 半導體股短綫可炒業績 第一、二季後要小心

55:23 - 觀眾問股：商湯（00020）6.6元撈貨走不走？

56:42 - 財經日誌提提你