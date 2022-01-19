【網絡安全】Meta成立女性安全顧問團　鼓勵女性匿名舉報施害

▲ Meta於今（19日）公布多項支援女性網上安全的措施，並正式成立與全球12名來自非牟利組織的女性安全專家顧問合作，為女性用戶制定針對性的新政策和計劃，改善用體驗。（法新社資料圖片）

身處社交媒體盛行的數碼時代，網絡性騷擾亦變得普遍。Meta於今（19日）公布多項支援女性網上安全的措施，並正式成立與全球12名來自非牟利組織的女性安全專家顧問合作，為女性用戶制定針對性的新政策和計劃，改善用體驗。

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Meta表示，為確保每個人的聲音都受到重視，在草擬政策時已加入了實名制﹑禁止仇恨言論等措施去保障每個用戶。現時正與全球超過850位專家合作，針對為女性領袖﹑公眾人物及家暴受害者等用戶，分別在Meta旗下各社交平台，提供以下工具：



Facebook

控制留言：用戶可以自行選擇可在 Facebook 公開貼文留言的對象，可在功能表選項選擇讓任何人都可看見貼文，或只有標註的用戶和專頁才能看見貼文。

褻瀆詞語篩選器：用戶可以封鎖不同等級的褻瀆詞語，避免其顯示在專頁上。Facebook 亦會根據社群最常被檢舉的不當字眼來決定封鎖內容。

鎖住個人檔案：專為女性安全而設計，現時已於孟加拉、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦推出。功能可以讓非好友之用戶無法下載、放大或分享使用者的大頭貼照，也看不到動態時報上的任何貼文或其他相片。

Instagram

篩選留言：用戶可完全關閉留言、刪除和檢舉濫用留言，或封鎖特定用戶留言；也可以手動選擇關鍵字篩選，去限制不希望在帳號中看到的字詞。

限制：限制可允許用戶自動隱藏未追蹤，或近期才追蹤的用戶之留言和私訊要求。



除此之外，早在去年11月，Meta已宣布與UK Revenge Porn Hotline（英國色情報復熱線）和亞太地區女性安全合作夥伴合作推出網站「StopNCII.org」。如果用戶擔心自己的私密圖像或影片，可能被發布在網路上，可以透過StopNCII.org登記，當中使用的相片配對技術，可避免私密內容被分享到Facebook和 Instagram。

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記者：黃顯晴