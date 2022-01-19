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【錢大媽】錢大媽關閉北京所有門店　稱客流量未達預期　香港業務未受影響

股市 14:48 2022/01/19

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曾傳出來港IPO、內地生鮮零售商錢大媽據報近日關閉北京所有門店，錢大媽生鮮官方於微信公眾號發布聲明指，調整屬於正常的企業經營行為。錢大媽又指，公司低估了北京市場的難度，更低估了北京市場房屋租金高企帶給公司的經營壓力，門店的單日客流量未達到預期水平，如果繼續發展北京市場需要更多的投入。

高盛全線下調內地餐飲股目標價，Omicron引發新一輪疫情料餐飲業復甦漫長，看【下一頁】

錢大媽於2018年進軍香港。據錢大媽臉書上顯示，錢大媽於香港有50間分店。錢大媽回覆本地傳媒指，香港業務沒有受到影響，門店仍在營運。

內媒日前報道，錢大媽近日被北京市東城區市場監督管理局列入經營異常名錄，原因是通過登記的住所或經營場所無法聯繫。內媒又指，錢大媽進駐北京剛滿一年，部分門店已關；去年9月，內地央視報道，錢大媽門店晚上7時後打折扣的模式，直接導致部份加盟店虧損，賣得愈多蝕得愈多。

據天眼查網站顯示，北京錢大媽生鮮食品公司擁有12間門店，其中9間均於去年12月注銷，最短營業時間不足4個月，目前僅有3間持續營運。

值得留意是，錢大媽去年傳出來港上市計劃，當時報道指，錢大媽計劃集資最多5億美元，已委聘中金及摩根士丹利為上市負責投行。

錢大媽母公司據報為廣州市錢大媽農產品有限公司，母公司第二大股東為京東 （09618） 旗下的啟承資本。

相關文章：【新股IPO】錢大媽已委上市負責行　擬集資39億元、京東為前期投資者

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