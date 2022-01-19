▲ 【電子消費券】陳茂波：政府對今年派電子消費券持開放態度 視乎疫情發展再作回應

政府去年向每人派發5000元電子消費券，市場關注政府今年會否再考慮派發消費券。財政司司長陳茂波表示，政府持開放態度並作動態評估，視乎疫情發展再作回應，有意見認為在嚴厲的社交距離措施下，即使有消費券都未必用得上。

陳茂波指，政府正就《財政預算案》進行諮詢，鑑於資源有限，在考慮是否再發放消費券時，需要審慎和通盤考慮，包括反覆的疫情對社會民生造成的影響和當前財政狀況，目前政府已向630多萬名合資格人士發放總額約300億元電子消費券，社會對計劃反應正面，有助提振經濟，政府會在計劃完結後評估對經濟的推動作用。

對於會否增加電子支付平台，陳茂波稱，去年消費券計劃有不同電子支付平台參與，商戶亦提供不同優惠，幫助帶動氣氛，令計劃反應踴躍，強調政府作有關考慮時需要詳細研究，未必會完全抄去年的做法。

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