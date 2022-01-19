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【電子消費券】陳茂波：政府對今年派電子消費券持開放態度　視乎疫情發展再作回應

Hot Talk 14:41 2022/01/19

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【電子消費券】陳茂波：政府對今年派電子消費券持開放態度　視乎疫情發展再作回應

政府去年向每人派發5000元電子消費券，市場關注政府今年會否再考慮派發消費券。財政司司長陳茂波表示，政府持開放態度並作動態評估，視乎疫情發展再作回應，有意見認為在嚴厲的社交距離措施下，即使有消費券都未必用得上。

陳茂波：繼續恪守審慎理財、應使則使　股樓暢旺帶緩和財赤壓力【下一頁】

陳茂波指，政府正就《財政預算案》進行諮詢，鑑於資源有限，在考慮是否再發放消費券時，需要審慎和通盤考慮，包括反覆的疫情對社會民生造成的影響和當前財政狀況，目前政府已向630多萬名合資格人士發放總額約300億元電子消費券，社會對計劃反應正面，有助提振經濟，政府會在計劃完結後評估對經濟的推動作用。

對於會否增加電子支付平台，陳茂波稱，去年消費券計劃有不同電子支付平台參與，商戶亦提供不同優惠，幫助帶動氣氛，令計劃反應踴躍，強調政府作有關考慮時需要詳細研究，未必會完全抄去年的做法。

相關文章：【香港發展】陳茂波：經濟以更具廣度和深度的綜合式發展　才能滿足「充分就業」和「優質就業」

相關文章：【香港經濟】美商會：香港檢疫規定令企業會員推遲投資、難聘高層　8成會員受港區國安法影響（附連結）

 

經濟 財政司 陳茂波 電子消費券 財政預算案 電子支付
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