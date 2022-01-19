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內需股今年炒三大因素　話你知邊隻可留意

股市 14:47 2022/01/19

分享：

新冠疫情日後緩和有利旅遊相關股；炒通漲CPI上升，產品零售價格有望上調；中央政府或再推刺激消費措施，以上三大因素皆利好內需股。盈立證券研究部總監陳偉聰睇好今年內地樓市，或帶動家電相關股，海爾智家 （06690） 股價走勢於過去一季勝同業。陳偉聰為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進？逐隻分析前景策略**【按此－附time code】

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20：23 - 體育股策略分析：李寧 （02331） 等業績後股價才有力好轉
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34：50 - 觀眾問股：內需股點揀？蒙牛 （02319） vs 旺旺 （00151） vs 康師傅 （00322）
36：32 - 觀眾問股：李寧 （02331） 現價適合入貨？上望多少？
37：40 - 觀眾問股：雅生活服務 （03319） 前景點睇？14.4元買入點操作？
40：38 - 港股開市早段市況速報
40：52 - 消息股速報：普拉達 （01913） 、佐丹奴 （00709） 、中國鐵建 （01186） 、藥明康德 （02359） 、中國光大銀行 （06818） 、永達汽車 （03669） 、建滔 （00148） 、建滔積層板 （01888）
42：34 - 觀眾問股：建滔 （00148） vs 建滔積層板 （01888） 哪隻較受惠行業前景？
44：49 - 觀眾問股：佐丹奴 （00709） 發盈喜可否冷吼追入？
46：14 - 觀眾問股：永達汽車 （03669） 發盈喜 12元買入可否返家鄉？
47：40 - 電動車競爭大　4S股黃金時機已過
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50：11 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 現價可買入？
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55：23 - 觀眾問股：商湯 （00020） 6.6元撈貨走不走？
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欄名 : 3分鐘睇股

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