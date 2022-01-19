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【串流平台】YouTube自家製影片無起色　將停止大部分原創節目

科技 17:23 2022/01/19

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YouTube Originals的創作總監Susanne Daniels，將於今年3月離職，也間接促成了停止製作大部分原創節目的決定。（YouTube官方截圖）

對於不少用家而言，在串流影音平台YouTube上觀看影片已成日常習慣。但YouTube的營運總監Robert Kyncl ，昨（18日）於Twitter上公布一則有關原創影音內容YouTube Originals將變更發展方向的消息。包括YouTube Originals決定將暫定製作大部分原創內容，並在未來數天將會聯絡創作者洽談相關處理事宜。

【YouTube】YouTube擬推新功能　智能下載影片供離線觀看

據外媒《The Verge》報道，Robert Kyncl的貼文中提及，由於發展趨勢改變，因此將會停止製作大部分原創節目，表示只會維持對YouTube Kids Fund和Black Voices Fund原創作品的資助，以達成昔日「擴大平台上黑人創作者」的目標。

YouTube Originals多年來一直更換其創作方向和模式，初創於2016年時，以劇本節目和電影為中心，其後，YouTube Originals轉向以名人訪談為主軸，當中更製作出不少廣為人知的影片，受到網民熱捧。惟YouTube Originals的創作總監Susanne Daniels，將於今年3月離職，也間接促成了停止製作大部分原創節目的決定。

據悉，YouTube Originals於去年年尾才公布將推出新原創節目，Youtube表示，將於未來數天內，聯絡受影響的創作者，並相討有關安排。

【2021回顧】App Annie 2021年應用程式報告出爐　消費者支出達1.3萬億

【Gmail里程碑】自家App搶佔Google Play首4位　Gmail下載量破百億次

責任編輯：文睿

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