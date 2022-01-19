  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」

環球社會熱點 15:09 2022/01/19

分享：

貧窮懸殊問題困擾多地政府，一直有建議開徵富人稅解決。時值世界經濟論壇正在舉行，一個富豪組織近日發出公開信，呼籲全球政府向他們徵稅，協助支付新冠肺炎疫情帶來的經濟影響，以及處理現今貧富懸殊問題。

馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害 【下一頁】

包括迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）在內的「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires）匯集102位富豪，周三（19日）透過聯署公開信，促請全球政府對他們徵稅，指現行稅制對他們有利，需要重新制定讓徵稅更多公平，並重建民眾對政治的信任。

信中提及，雖然環球社會在過去兩年飽受新冠肺炎疫情肆虐，但一眾富豪的身家有增無減，同時他們亦不能誠實地稱自己有承擔相應的稅務責任。因此，組織呼籲全球政府向富人訂立永久財產稅，降低財富懸殊及向需要長期提供服務的公共服務提供更多預算。

批馬斯克賣Tesla股票民調係噱頭 美參議員倡富豪稅 【下一頁】

組織認為，全球政府應向資產超過500萬美元（約3,890萬港元）的富豪徵收年度財產稅，預計可帶來超過2.52萬億美元（約17.505萬億港元）庫房收入，並指新稅款足夠讓23億人脫離貧窮，生產足夠疫苗供全球使用﹑為中低收入提供醫療及社會保障。

按照組織建議，財產稅採累進制，超過500萬美元資產者應被微收2%；超過5000萬美元（約3.89億港元）者收3%；資產多過10億美元（約778億港元）者應被徵收5%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈
2021/12/17
美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈
馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴
2021/12/16
馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
2021/12/08
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
加勒比海島國母親贏維珍銀河抽獎 想同乖女上太空
2021/11/26
加勒比海島國母親贏維珍銀河抽獎 想同乖女上太空
摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億
2021/11/17
摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億

你可能感興趣

美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈
13:41 2021/12/17
美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈
馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴
13:50 2021/12/16
馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
13:39 2021/12/08
馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機
經濟 富豪 貧富懸殊 新冠肺炎 疫苗 新冠肺炎疫情 世界經濟論壇 財產稅

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間15:00）
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
英國補就業計劃被騙取逾600億 4分3料追唔返
英國補就業計劃被騙取逾600億 4分3料追唔返
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款