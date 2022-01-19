過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」

貧窮懸殊問題困擾多地政府，一直有建議開徵富人稅解決。時值世界經濟論壇正在舉行，一個富豪組織近日發出公開信，呼籲全球政府向他們徵稅，協助支付新冠肺炎疫情帶來的經濟影響，以及處理現今貧富懸殊問題。

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包括迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）在內的「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires）匯集102位富豪，周三（19日）透過聯署公開信，促請全球政府對他們徵稅，指現行稅制對他們有利，需要重新制定讓徵稅更多公平，並重建民眾對政治的信任。

信中提及，雖然環球社會在過去兩年飽受新冠肺炎疫情肆虐，但一眾富豪的身家有增無減，同時他們亦不能誠實地稱自己有承擔相應的稅務責任。因此，組織呼籲全球政府向富人訂立永久財產稅，降低財富懸殊及向需要長期提供服務的公共服務提供更多預算。

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組織認為，全球政府應向資產超過500萬美元（約3,890萬港元）的富豪徵收年度財產稅，預計可帶來超過2.52萬億美元（約17.505萬億港元）庫房收入，並指新稅款足夠讓23億人脫離貧窮，生產足夠疫苗供全球使用﹑為中低收入提供醫療及社會保障。

按照組織建議，財產稅採累進制，超過500萬美元資產者應被微收2%；超過5000萬美元（約3.89億港元）者收3%；資產多過10億美元（約778億港元）者應被徵收5%。

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責任編輯：吳漢培