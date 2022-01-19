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【進軍元宇宙】微軟天價收購醜聞纏身的動視暴雪 一躍成全球收入第三大遊戲公司

理財智慧 15:10 2022/01/19

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微軟（美：MSFT）宣布收購動視暴雪（美：ATVI），成為繼騰訊（00700）與索尼（美：SONY）後，的全球收入第三大遊戲公司，微軟以每股95股美元現金作價，收購價高達687億美元（約5,359億港元）。微軟與動視暴雪的董事會已批准是次收購，但仍先要經過全球反壟斷監管機構的審查，預計收購將於2023年完成。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

微軟通過是次收購，得以將動視暴雪旗下多個知名IP，包括《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《星海爭霸》、《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《決勝時刻》及《Candy Crush Saga》等電玩遊戲，納入微軟Xbox遊戲平台，並有望微軟加速開發虛擬技術及布局元宇宙版圖。

是次收購創出了多個收購記錄，不僅是歷來最大規模的遊戲行業收購，亦是微軟歷來最大手筆交易，亦是有紀錄以來金額最高的全現金交易。受收購消息影響，微軟股價曾跌逾2%，動視暴雪股價最高飆升近38%。有分析指動視暴雪的遊戲，未來或不會再在PlayStation平台上發行，使得PlayStation母公司索尼的股價一度大跌10%。

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元【下一頁

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動視暴雪近年醜聞纏身，2018年在暴雪嘉年華上宣布開發的手機遊戲《暗黑破壞神：永生不朽》，玩家對之負評如潮；2019年爐石電競賽發生不當懲罰事件，令動視暴雪遭到玩家抵制；2020年動視暴雪內部發生性別歧視及性騷擾事件，員工因不滿管理層包庇性侵案加害人而發起罷工，2021年更遭到加州政府起訴。

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責任編輯：嚴浩文

遊戲平台 PlayStation 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 索尼（Sony，美：SNE） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 元宇宙 騰訊 XBOX 收購 合併

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