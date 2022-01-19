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【筆記型電腦】HP推出Fortis系列筆記型電腦　為兒童學習設計

科技 13:59 2022/01/19

分享：

HP 推出三款 Fortis 筆記型電腦，專為兒童學習設計。（HP 圖片）

疫情持續，加上數碼化學習需要增加，學童要配合混合式教學，參與網上課堂機會增加。電腦品牌 HP 發布三款 Fortis 筆記型電腦，機身以堅固耐用物料、採用橡膠防撞設計及改良電源線插頭位置減低因拉扯造成的損壞，專為兒童學習而設計，預定 4月發售，售價待定。

【元宇宙】微軟斥資687億美元收購動視暴雪　為開發元宇宙平台鋪路

三款Fortis 筆記型電腦分別有採用大屏幕高效能的14吋 ProBook G10、屏幕可作 360 度摺合翻蓋設計的11吋 Pro x360 G10及機身最薄最輕的11吋G9 Q Chromebook。

14 吋 ProBook G10 效能規格最全面。（HP 圖片）

14吋 ProBook G10：屏幕可作180 度平躺擺放，機頂設 88 度廣視高清攝像鏡頭及雙收音咪，完整對應網上學習需要。規格採用 Intel 12代 i3／i5 處理器，及可選擇 Wi-Fi 6E 或4G LTE 網絡功能，預定4 月發售。

11 吋屏幕的 Pro x360 G10，具備屏幕反轉使用設計。（HP 圖片）

11吋 Pro x360 G10：屏幕360度翻蓋及輕觸式設計，能配合觸控筆繪畫及不同的學習方式使用，用途更多。規格則同樣配備Intel 12代 i3／i5 處理器，預定4 月發售。

11吋 G9 Q Chromebook 是三款型號中設計最輕巧纖薄型號。（HP 圖片）

11吋 G9 Q Chromebook：機身以輕巧薄身設計，適合流動便攜性學習需要，規格處理器採用Snapdragon 7c處理器，提供 4G LTE 或 Wi-Fi 5 無線網絡連接，預計6 月推出。

【5G專利】愛立信針對5G專利授權　再次起訴蘋果

責任編輯：向頌勤

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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