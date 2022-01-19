▲ 【字節跳動】字節跳動據報裁撤投資業務百名員工、回應科網監管？ 公司證加強業務聚焦

社交平台TikTok、抖音母企字節跳動據報整體裁撤投資業務，涉及約百名員工，其中，戰略投資負責人趙鵬遠及戰投版塊部分員工或將放棄投資業務，併入戰略業務，財務投資版塊則將徹底解散。另有前字節戰投人士確認，戰略投資部已於近日解散，原部門成員部分另有任用。

字節跳動其後回應，公司年初盤點和分析業務，決定加強業務聚焦，減小協同性低的投資，將戰略投資部員工分散到各個業務條線中，加強戰略研究職能與業務的配合，相關業務和團隊還在進行規劃討論。

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此前有市場消息指，監管部門近期開始要求平台用戶超過1億或去年營收超100億的企業的上市及投融資活動需要進行前置審批。報道指，字節跳動「整體切除」投資業務，可視為其內部高層對剛下達監管政策的反應。

報道指，變動發生前，於字節跳動的體系中，投資業務向首席財務官、TikTok全球CEO周受資匯報，分為戰略投資和財務投資兩個部分。

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