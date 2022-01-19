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【俄羅斯疫情】患者隔離時間照減半 未來或日增10萬確診

環球社會熱點 14:35 2022/01/19

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俄羅斯同樣受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，近期新增確診人數不斷增加。俄羅斯副總理戈利科娃宣布，大幅縮短新冠患者隔離時間至7日。對比上周，俄羅斯新增確診人數增加1倍，官員指增幅或是當地疫情爆發以來最多，但未導致住院人數激增。

俄羅斯自由民主黨魁自爆 打咗7劑新冠疫苗 【下一頁】

戈利科娃周二（18日）表示，俄羅斯衛生官員正在改進民眾接受隔離及檢測的方法，隔離時間將由14日縮短至7日。當局未來數日將會宣布其他政策，但她未有詳細說明，亦未解釋縮短隔離時間原因。

俄羅斯1月10日錄得新增逾1.5萬宗，周二已升至逾3.1萬宗，其中首都莫斯科佔8,342宗，按周增加逾1倍。當地官員指，是次或創俄羅斯疫情爆發以來最大增幅。惟俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周二指，確診激增並未導致住院人數大幅增加。

俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟新冠疫苗 【下一頁】

俄羅斯公共衛生監督機構Rospotrebnadzor負責人波波娃（Anna Popova）上周表示，未來每日新增確診患者數目或逾10萬人。她周二透露，當地官方錄得1,682宗Omicron變種確診個案，但實際數目應更高，Omicron已成莫斯科、聖彼得堡地區主流病毒。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，當局未有再次實施全國封城措施的討論。

俄羅斯國家新冠疫情特別工作組累計錄得逾1,080萬宗確診，及近32.3萬宗死亡個案。但俄羅斯國家統計局採用更寬鬆統計標準指，2020年4月至去年10月期間已有逾62.5萬人染疫離世。

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責任編輯：李俊儀

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