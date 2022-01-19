【元宇宙】新世界K11 ATELIER King's Road推Project ALPHA　推動元宇宙及Web 3.0為本的創造者經濟

▲ K11 ATELIER 負責人廖佳偉 (左) 和 Animoca Brands 業務經理譚偉樂

新世界發展 （00017） 旗下K11 ATELIER King's Road推出業界首個名為「Project ALPHA」的創造者樞紐概念及創業培育實驗室（Creator Hub Concept and Entrepreneurial Incubation Lab），為未來的創造者提供為期16星期的培育和社區先導計劃，推動創造者經濟在元宇宙的發展，創造商業和社會影響力，達致雙贏。

Project ALPHA致力連接來自Web 3.0的各行各業及未來產業的創造者，助他們準備邁向元宇宙，並善用行業領先的網路、學習機會和資源，創造商業和社會影響力。

Project ALPHA項目著重創新，特別是在醫藥研發、生命科學及元宇宙，旨在幫助香港轉向發展元宇宙的「創造者經濟」，跨越現時以金融和服務業主導的體系，並會利用一系列創新活動，例如密集式加速器計劃、跨領域樞紐中心、網絡與業務拓展、試點與商業化，迎接創造者經濟。



Project ALPHA早前舉行首次綫上啟動禮，邀得The Sandbox母公司Animoca Brands、綠色NFT交易平台Articoin，以及綜合文化、藝術及科技的NFT平台BlueArk的代表。

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