  • 20°C
香港時間 : 2022119日 (三) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】新世界K11 ATELIER King's Road推Project ALPHA　推動元宇宙及Web 3.0為本的創造者經濟

股市 13:54 2022/01/19

分享：

K11 ATELIER 負責人廖佳偉 (左) 和 Animoca Brands 業務經理譚偉樂

新世界發展 （00017） 旗下K11 ATELIER King's Road推出業界首個名為「Project ALPHA」的創造者樞紐概念及創業培育實驗室（Creator Hub Concept and Entrepreneurial Incubation Lab），為未來的創造者提供為期16星期的培育和社區先導計劃，推動創造者經濟在元宇宙的發展，創造商業和社會影響力，達致雙贏。

Project ALPHA致力連接來自Web 3.0的各行各業及未來產業的創造者，助他們準備邁向元宇宙，並善用行業領先的網路、學習機會和資源，創造商業和社會影響力。

里昂：新世界全年股息至少維持2.06元【下一頁】

Project ALPHA項目著重創新，特別是在醫藥研發、生命科學及元宇宙，旨在幫助香港轉向發展元宇宙的「創造者經濟」，跨越現時以金融和服務業主導的體系，並會利用一系列創新活動，例如密集式加速器計劃、跨領域樞紐中心、網絡與業務拓展、試點與商業化，迎接創造者經濟。
 
Project ALPHA早前舉行首次綫上啟動禮，邀得The Sandbox母公司Animoca Brands、綠色NFT交易平台Articoin，以及綜合文化、藝術及科技的NFT平台BlueArk的代表。

相關文章：【新世界17】鄭裕彤家族再斥1292萬增持　柏傲莊再揭混凝土強度不達標後連續4交易日加倉

相關文章：【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）

港股 傳統經濟股 NFT 元宇宙 K11 ATELIER 新世界 新世界發展（00017）

上一篇文章

【字節跳動】字節跳動據報解散投資業務　涉及百名員工

下一篇文章

【盈喜｜CRO】藥明康德料去年多賺增7成　股價高開倒跌7%、摩通上調目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【美股期貨】道指期貨續跌93點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌93點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成
【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款