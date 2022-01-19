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【農曆新年】本港爆發第五波疫情　73%本地餐廳料今年首季營商不樂觀

商業 18:13 2022/01/19

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農曆年及其他日子的營業時間須作調整，大部分餐廳對經濟及餐飲業的情況失去信心。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，戶戶送今天公布2021年第四季「餐廳信心指數」調查，發現受訪餐廳都對餐飲業前景感到悲觀。當中，受訪餐廳對整體業績的滿意度在10分滿分中，只有5.4，較上季的6.0有所下降。

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農曆年及其他日子的營業時間須作調整，大部分餐廳對經濟及餐飲業的情況失去信心，導致本季整體餐廳信心佔比，由上季的67%大幅下跌4成至27%。

73%餐廳料業界情況不樂觀

雖然餐廳的營運信心下降，未來更充滿挑戰，但是次調查顯示，第四季餐廳收入大致持平，堂食和外賣收入暫沒有明顯變化。統計去年第四季利潤而言，38%受訪餐廳錄得輕微升幅，3%表示大幅增加，24%則維持不變。

展望今年首季，73%受訪餐廳認為，經濟及餐飲業情況不甚樂觀。而農曆新年期間，只有26%受訪餐廳對該期間的堂食收入有信心。

本地餐廳經營信心不足，人力成本、租金和其他營運開支均輕微上升。44%受訪餐廳表示，租金有所上升，55.9%則稱租金維持不變。

另有68%受訪餐廳表示，人力成本增加，而全數受訪餐廳於食材、清潔/消毒等方面的其他營運開支，也見上漲。

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責任編輯：馬意文

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